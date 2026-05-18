Gmina Kotuń: Hodują owce i produkują domy. W Jagodnem działa nowoczesna fabryka drewnianych domów modułowych

– Historia naszej rodziny i jej korzenie są ze wschodu Polski. – mówi Paweł Grochowski, prezes firmy Grochowski Construction. – Zależy nam na tym, żeby wspierać to, co jest tutaj, pozwalać ludziom nie migrować zarobkowo, ale rozwijać się w miejscach, skąd pochodzą, gdzie czują się dobrze, gdzie są ich rodziny. – wyjaśnia.

Na razie w hali produkcyjnej o powierzchni niespełna 4 tys. metrów kwadratowych pracuje ok. 30 wykwalifikowanych pracowników, ale firma planuje się rozwijać. Jej zarząd chce wybudować w kolejnych latach kilka kolejnych hal produkcyjnych, co oznacza także zwiększenie zatrudnienia.

Choć fabryka funkcjonuje w regionie już od dłuższego czasu, jej oficjalne otwarcie, wraz z symbolicznym przecięciem wstęgi, odbyło się dopiero 14 maja 2026 roku. W wydarzeniu wzięło udział ok. 200 gości, wśród których znaleźli się lokalni deweloperzy, inwestorzy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm, a także lokalne władze samorządowe. Uczestnicy oficjalnego otwarcia obiektu mogli posłuchać wykładów o technologii produkcji, a także zwiedzić fabrykę i zobaczyć, jak działa zaawansowany park maszynowy, który w razie potrzeby jest zdolny do wyprodukowania i złożenia nawet jednego domu dziennie.

– Grochowski Construction to firma na miarę XXI wieku, z nowymi technologiami produkcyjnymi. I na pewno są to nowe miejsca pracy, jak i nowe technologie wdrażane w gminie Kotuń, z czego bardzo się cieszę. – podkreśla Daniel Celiński, wójt gminy Kotuń. Jak dodaje, technologia budowy domów jednorodzinnych w konstrukcji lekkiej, drewnianej, jest nie tylko ekologiczna, ale też bardzo przyszłościowa: – Można w bardzo krótkim czasie zrealizować inwestycję, a przede wszystkim w zgodzie z naturą. To wykorzystanie źródeł do konstrukcji drewnianych, wełny mineralnej, co pozwoli na tworzenie domów pasywnych, wykorzystując jak najmniejszą energię do ogrzewania tego typu obiektów.

Warto dodać, że firma nie tylko produkuje domy, ale też… hoduje owce. Dwa stada, liczące łącznie około 100 zwierząt, pasą się tuż obok fabryki. Zarząd firmy pracuje też nad stworzeniem funkcjonalnej izolacji produkowanych ścian z wykorzystaniem owczej wełny. Ma ona zapewnić docieplenie budynków, przy wykorzystaniu bezpiecznego, naturalnego i ekologicznego surowca.