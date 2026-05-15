Siedlce: Sztuczna inteligencja i ekologia? Poznajcie innowacyjny projekt Eco-Logic

Innowacyjny projekt „Eco-Logic”, który odbył się 14 maja, wyznacza nowe standardy w edukacji i pokazuje, jak zostać liderem przyszłości, dbając jednocześnie o naszą planetę.

W ramach warsztatów „Green Design & Eco-Gadget Lab” uczestnicy rozwinęli swoje umiejętności w zakresie nowoczesnego projektowania. Wykorzystując zaawansowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, stworzyli unikalne ekologiczne gadżety – od funkcjonalnych toreb po etui. Jednak projekt to znacznie więcej niż nauka grafiki cyfrowej. Młodzi twórcy poznali fundamenty zielonego marketingu, zdobywając wiedzę o budowaniu marek, które są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale przede wszystkim odpowiedzialne społecznie i przyjazne środowisku.

Inicjatywa „Eco-Logic” wykracza poza ramy świata cyfrowego. Akcja „Posadź swoją przyszłość” umożliwiła uczestnikom bezpośredni kontakt z naturą. Młodzież szkół średnich samodzielnie ozdabiała biodegradowalne doniczki i sadziła w nich rośliny, udowadniając, że zachowanie równowagi między sferą technologii a przyrodą jest w pełni możliwe. Co istotne, każda roślina została opatrzona dedykowanym kodem QR, który po zeskanowaniu odsyła do dwujęzycznych opisów cyfrowych. To przemyślane połączenie pracy manualnej z nowoczesnością uczy uważności oraz dbałości o ekosystem Mazowsza. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Uczestnicy zgłębiali również tajniki globalnego biznesu. Podczas warsztatów z zakresu prompt engineeringu dowiedzieli się, jak precyzyjnie komunikować się ze sztuczną inteligencją, aby uzyskiwać optymalne rezultaty. Edukację technologiczną połączono z doskonaleniem biznesowego języka angielskiego, ze studentami Uniwersytetu w Siedlcach przygotowując młodych liderów z Siedlec do obecności na międzynarodowych rynkach. Dzięki profesjonalnej wymianie doświadczeń w formule „speed-friendingu”, uczestnicy nawiązali cenne relacje i zbudowali sieć kontaktów, która pozostanie z nimi na długo po zakończeniu warsztatów. Mazowsze potwierdziło swoją pozycję lidera innowacji, a lokalna młodzież udowodniła gotowość do kreowania przyszłości w duchu zrównoważonego rozwoju.

M.Olędzka