Gmina Kotuń: W miejscowości Cisie-Zagrudzie doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem crossowym

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 15-letni kierujący motocyklem prawdopodobnie nie zachował należytej ostrożności podczas wykonywania manewru wyprzedzania Peugeota, którego kierująca wykonywała wcześniej zasygnalizowany manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia nastolatek doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że oboje kierujący byli trzeźwi. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Na miejsce zdarzenia zadysponowany został także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale ostatecznie poszkodowanego 15-letniego kierowcę motoru przetransportowano do szpitala karetką. Jak ustalili policjanci, młody mężczyzna nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem. Ponadto motocykl crossowy nie był dopuszczony do ruchu drogowego oraz nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Służby apelują do kierowców o ostrożność i odpowiedzialne zachowanie w ruchu drogowym:

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– Przypominamy kierującym samochodami o konieczności dokładnej obserwacji drogi oraz sprawdzania lusterek przed wykonaniem każdego manewru zmiany kierunku jazdy czy skrętu. Szczególną uwagę należy zwracać na motocyklistów, którzy często poruszają się z większą prędkością i mogą pojawić się w polu widzenia kierowcy w bardzo krótkim czasie. Jednocześnie apelujemy do motocyklistów o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Przed rozpoczęciem manewru wyprzedzania należy upewnić się, że jest on bezpieczny, a wyprzedzany pojazd nie sygnalizuje zamiaru skrętu lub zmiany kierunku jazdy. Niezwykle ważne jest również posiadanie wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem oraz korzystanie wyłącznie z pojazdów dopuszczonych do ruchu i posiadających obowiązkowe ubezpieczenie. – podkreśla kom. Ewelina Radomyska.

Na szczęście tym razem nie doszło do tragedii. Siedleccy mundurowi pracują obecnie nad ustaleniem dokładnych okoliczności i przebiegu niebezpiecznego zdarzenia.