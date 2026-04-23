Gmina Krzywda: Ciało 83-letniej kobiety znaleziono w przydomowym basenie w miejscowości Zimna Woda

– O godz. 11.20 wpłynęło do nas zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o tym, że w przydomowym basenie w miejscowości Zimna Woda, na terenie gminy Krzywda, znajduje się kobieta. Zostały tam zadysponowane zastępy z Krzywdy i z Łukowa. Na miejsce pojechała również policja. Pierwszy na miejscu zdarzenia pojawił się zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej Krzywdzie, który wyciągnął kobietę z basenu. Była ona nieprzytomna, nie miała funkcji życiowych. Strażacy ochotnicy rozpoczęli reanimację krążeniowo-oddechową, podłączyli też defibrylator, ale nie wykazał on żadnych czynności życiowych, więc odstąpiono od dalszego prowadzenia reanimacji. Został stwierdzony zgon tej kobiety. Ciało strażacy pozostawili policji do przeprowadzenia dalszych czynności. – mówi st. kpt. Paweł Szyszkowski, zastępca oficera prasowego KP PSP w Łukowie.