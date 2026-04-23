Gmina Krzywda: Ciało 83-letniej kobiety znaleziono w przydomowym basenie w miejscowości Zimna Woda

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-04-23 15:21

Ciało 83-letniej kobiety zostało znalezione w czwartek, 24 kwietnia, w przydomowym basenie w miejscowości Zimna Woda w powiecie łukowskim. Na miejsce zdarzenia w gminie Krzywda szybko przybyli strażacy, niestety reanimacja kobiety nie przyniosła efektów i został stwierdzony jej zgon. Trwa wyjaśnianie szczegółowych okoliczności zdarzenia.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie widoczna jest powierzchnia wody w basenie, rozchodzą się na niej koncentryczne kręgi, powstałe od upadającej kropli, której czubek jest jeszcze widoczny. Woda ma zmienne odcienie szarości i beżu, z ciemniejszymi partiami w dolnej części obrazu. W tle znajduje się prostokątny basen z jasnoszarą obwódką i schodami z drabinką po prawej stronie. Za basenem rozpościera się ciemne otoczenie, z niewyraźnymi elementami architektonicznymi i zielonym trawnikiem.

– O godz. 11.20 wpłynęło do nas zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o tym, że w przydomowym basenie w miejscowości Zimna Woda, na terenie gminy Krzywda, znajduje się kobieta. Zostały tam zadysponowane zastępy z Krzywdy i z Łukowa. Na miejsce pojechała również policja. Pierwszy na miejscu zdarzenia pojawił się zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej Krzywdzie, który wyciągnął kobietę z basenu. Była ona nieprzytomna, nie miała funkcji życiowych. Strażacy ochotnicy rozpoczęli reanimację krążeniowo-oddechową, podłączyli też defibrylator, ale nie wykazał on żadnych czynności życiowych, więc odstąpiono od dalszego prowadzenia reanimacji. Został stwierdzony zgon tej kobiety. Ciało strażacy pozostawili policji do przeprowadzenia dalszych czynności. – mówi st. kpt. Paweł Szyszkowski, zastępca oficera prasowego KP PSP w Łukowie.

Szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do śmierci 83-letniej kobiety, będzie wyjaśniać Komenda Powiatowa Policji w Łukowie pod nadzorem prokuratora.

