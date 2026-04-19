Gmina Sterdyń: W domu jednorodzinnym w Stelągach wybuchła butla z gazem. Interweniował śmigłowiec LPR

W niedzielę, 19 kwietnia ok. godz. 7.00, w miejscowości Stelągi w gminie Sterdyń, na terenie powiatu sokołowskiego, doszło do wybuchu butli z gazem w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec LPR.
Jak informuje na Facebooku strona Samochody Ratownicze,w wyniku wybuchu budynek jednorodzinny został mocno uszkodzony. Osobę poszkodowaną przetransportowano do szpitala helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Na miejscu zdarzenia interweniowały również jednostki straży pożarnych: JRG PSP Sokołów Podlaski, OSP KSRG Sterdyń, OSP KSRG Mursy Stare, a także Zespół Ratownictwa Medycznego i sokołowska policja.