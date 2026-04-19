Gmina Sterdyń: W domu jednorodzinnym w Stelągach wybuchła butla z gazem. Interweniował śmigłowiec LPR

Monika Półbratek
2026-04-19 21:26

W niedzielę, 19 kwietnia ok. godz. 7.00, w miejscowości Stelągi w gminie Sterdyń, na terenie powiatu sokołowskiego, doszło do wybuchu butli z gazem w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec LPR.

Autor: FB, Samochody Ratownicze/ Materiały prasowe

Jak informuje na Facebooku strona Samochody Ratownicze, w wyniku wybuchu budynek jednorodzinny został mocno uszkodzony. Osobę poszkodowaną przetransportowano do szpitala helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejscu zdarzenia interweniowały również jednostki straży pożarnych: JRG PSP Sokołów Podlaski, OSP KSRG Sterdyń, OSP KSRG Mursy Stare, a także Zespół Ratownictwa Medycznego i sokołowska policja.

