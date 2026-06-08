Helios zaprasza 10 czerwca na film „Drugie życie” w ramach cyklu „Kino Kobiet”

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-08 15:33

Kino Kobiet w Heliosie to zawsze ciekawy film specjalnie dobrany do żeńskiej widowni, poprzedzony licznymi atrakcjami organizowanymi tuż przed seansem na sali kinowej. Tak będzie również w środę, 10 czerwca o godz. 18.00. Tego wieczoru będzie można obejrzeć film pt. „Drugie życie”.

Helios Siedlce

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Autor: Helios Siedlce/ Materiały prasowe

– Drogie Panie, 10 czerwca zapraszamy na pokaz z filmem "Drugie życie". Na ekranie zachwyca Carmen Maura, ikona filmów Almodóvara, tworząc jedną z najbardziej magnetycznych i energetycznych ról ostatnich lat – pełną humoru, uporu i czułości. To kino delikatne, słoneczne i bliskie widzowi. Opowieść o tym, że czasem, by ocalić siebie, trzeba zawalczyć o swój dom. – zapowiada Monika Baszkiewicz, kierownik Kina Helios Siedlce.

MOTYW WIECZORU

10 czerwca pracownicy kina zapraszają w piłkarskich stylizacjach. Cześć konkursowa na sali rozpocznie się o godz. 18:00.

Zgodnie z hasłem „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz” Helios zachęca też do zakupu biletów we wcześniejszym terminie.

Helios zaprasza 10 czerwca na film „Drugie życie” w ramach cyklu „Kino Kobiet”

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Autor: Helios Siedlce/ Facebook
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Kino Kobiet w Heliosie