Helios zaprasza 10 czerwca na film „Drugie życie” w ramach cyklu „Kino Kobiet”

– Drogie Panie, 10 czerwca zapraszamy na pokaz z filmem "Drugie życie". Na ekranie zachwyca Carmen Maura, ikona filmów Almodóvara, tworząc jedną z najbardziej magnetycznych i energetycznych ról ostatnich lat – pełną humoru, uporu i czułości. To kino delikatne, słoneczne i bliskie widzowi. Opowieść o tym, że czasem, by ocalić siebie, trzeba zawalczyć o swój dom. – zapowiada Monika Baszkiewicz, kierownik Kina Helios Siedlce.