Jubileuszowa X. Ekstremalna Droga Krzyżowa w Siedlcach już 27 marca. Trwają zapisy na EDK!

– Hasło tegorocznej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, to jest „Podróż w głąb siebie”, czyli zajrzenie w największe zakamarki swojego ciała i duszy, bo będąc samemu 9 do 12 godzin, w zależności od trasy, ma się dużo czasu na przemyślenia. I mamy też rozważania ze sobą, w specjalnej aplikacji, która sprawdza, czy jesteśmy na dobrej trasie – mówi Piotr Księżopolski, który po raz pierwszy wziął udział w EDK w 2025 roku i w tym roku planuje to powtórzyć.

POSŁUCHAJ więcej o 10. Ekstremalnej Drodze Krzyżowej 2026 w Siedlcach:

Trasy EDK w Siedlcach:

Niebieska - św. Ignacego Loyoli – najstarsza trasa, wiodąca w kierunku na Mokobody, zahaczając o gminę Suchożebry (47 km)

- św. Ignacego Loyoli – najstarsza trasa, wiodąca w kierunku na Mokobody, zahaczając o gminę Suchożebry (47 km) Biała - św. Faustyny Kowalskiej, przebiegająca w niewielkiej odległości od miasta przez gminę Siedlce (45 km).

- św. Faustyny Kowalskiej, przebiegająca w niewielkiej odległości od miasta przez gminę Siedlce (45 km). Czerwona - Najświętszego Serca Pana Jezusa, która zadebiutowała w tamtym roku, przebiega przez gminę Siedlce i gminę Wiśniew (42 km)

- Najświętszego Serca Pana Jezusa, która zadebiutowała w tamtym roku, przebiega przez gminę Siedlce i gminę Wiśniew (42 km) NOWA TRASA wiodąca przez miasto Siedlce – stacjami będą m.in. siedleckie kościoły (41 km).

– Czwarta trasa powstała właśnie z okazji tego, że świętujemy jubileusz, dziesiątą edycję siedleckiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. I ta trasa będzie wyjątkowa z tego względu, że będzie ona odbywała się ulicami naszego miasta. Stacjami drogi krzyżowej będą nasze siedleckie kościoły plus kaplice, czy też na przykład krzyż na placu celebry, więc będzie to raczej miejska dżungla niż las i i pola. W każdym razie nie będzie tak zupełnie lajtowo, bo jednak ta trasa też będzie miała 41 km. A nie jest tak łatwo chodzić po asfalcie, bo nogi bardziej bolą na twardym podłożu. – informuje Patrycja Żurawska, liderka EDK rejonu Siedlce.

Więcej informacji na: https://trasy.edk.org.pl/?routeStart=Siedlce

Do tak ekstremalnej trasy trzeba się odpowiednio przygotować, ubierając się w sposób wygodny, praktyczny i ciepły, jak również zabierając ze sobą konieczny ekwipunek, dodatkowe elementy garderoby, oświetlenie i odblaski, drobny prowiant, mapy, powerbank i baterie, a także instalując aplikację EDK. Osoby, które myślą o podjęciu takiego wyzwania po raz pierwszy w życiu, znajdą podpowiedzi, co należy zabrać ze sobą, na oficjalnej stronie przedsięwzięcia: https://www.edk.org.pl/ide-pierwszy-raz/. Więcej informacji także w załączonym do tekstu materiale dźwiękowym.

Tegoroczna Ekstremalna Droga Krzyżowa wyruszy w piątek 27 marca. Rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 20:00 w parafii pw. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Siedlcach. Zapisywać można się do ostatniej chwili!

i Autor: Ekstremalna Droga Krzyżowa/ Materiały prasowe