W marcu siedleccy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży pieniędzy z pięciu puszek znajdujących się w jednym z kościołów na terenie miasta. Do zdarzenia miało dojść w lutym, a sprawcy początkowo pozostawali nieznani. Funkcjonariusze podjęli działania, których celem było ustalenie osób odpowiedzialnych za przestępstwo. W toku pracy wytypowali potencjalnych sprawców oraz pojazd, którym mogli się poruszać.

- W poniedziałek, 27 kwietnia, policjanci ustalili, że mężczyźni mogą planować kolejne kradzieże, tym razem na terenie Węgrowa oraz Sokołowa Podlaskiego. Mundurowi podjęli działania, aby zapobiec kolejnym przestępstwom. Na jednym z parkingów przy kościele w Siedlcach zauważyli wytypowane Audi oraz dwóch mężczyzn. Jeden z nich w tym czasie wychodził z wnętrza świątyni. Obaj zostali zatrzymani. Jak się okazało, byli to mieszkańcy Lublina (36 i 43 lata). Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe, pieniądze oraz specjalnie przygotowane narzędzia mogące służyć do wyciągania pieniędzy z puszek. Dodatkowo w pojeździe, którym poruszali się mężczyźni, ujawniono kolejne przedmioty wykorzystywane do popełniania przestępstw. Za ich pomocą sprawcy wyciągali banknoty i bilon przez otwory wrzutowe - informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty kradzieży zuchwałej. Przyznali się do winy. Teraz za swoje czyny odpowiedzą przed sądem, grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.