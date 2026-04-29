Kolejny odcinek A2 między Siedlcami a Białą Podlaską oddany do użytku. Zobacz zdjęcia!

Magdalena Szewczuk
2026-04-29 17:29

Kierowcy mogą już korzystać z kolejnych prawie 27 km autostrady A2 pomiędzy węzłami Łukowisko i Biała Podlaska. GDDKiA zapowiada, że do końca czerwca 2026 r. oddana do ruchu zostanie ostatnia część trasy od węzła Siedlce Wschód do węzła Łukowisko.

Następny odcinek A2 oddany do użytku
65 km od Siedlec do Białej Podlaskiej

- Pod koniec grudnia 2025 r. oddaliśmy do ruchu 10 km autostrady A2 od węzła Siedlce Południe do węzła Siedlce Wschód na przecięciu z istniejącą DK2. Zgodnie z zapowiedziami od dziś kierowcy mogą korzystać z kolejnych blisko 27 km pomiędzy węzłami Łukowisko i Biała Podlaska. Dostęp do nowego odcinka autostrady A2 zapewniliśmy poprzez węzły Łukowisko (skrzyżowanie z obecną DK19) i Biała Podlaska (na przecięciu z drogą wojewódzką nr 811). Na węźle Łukowisko nie będzie możliwy zjazd w kierunku Warszawy. Wynika to z prac prowadzonych na sąsiednim odcinku A2 – informuje Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad.  

Zakończenie prac już w czerwcu 2026 r.

Na części autostrady od węzła Siedlce Wschód do rejonu Malinowca główne prace są już zakończone.

- Czekamy na decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Fragment ten udostępnimy razem z sąsiednim odcinkiem, od Malinowca do węzła Łukowisko.  Obecnie wykonywane jest na nim oznakowanie, montowane są bariery, ekrany akustyczne, wygrodzenia trasy oraz siatki dla płazów. Planujemy, że kierowcy pojadą 65-kilometrowym odcinkiem autostrady pomiędzy Siedlcami i Białą Podlaską do końca czerwca br. Tym samym mieszkańcy tego ostatniego miasta i jego okolic będą mogli wygodniej i szybciej dojechać do Warszawy czy też dalej na zachód Polski. Zyskają połączenie z całą europejską siecią dróg szybkiego ruchu – zapewnia GDDKiA  

 Łączna wartość projektu obejmującego budowę czterech odcinków A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej to blisko 3 mld zł. Inwestycja została dofinansowana kwotą ponad 1,3 mld zł ze środków Unii Europejskiej z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

