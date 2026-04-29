65 km od Siedlec do Białej Podlaskiej

- Pod koniec grudnia 2025 r. oddaliśmy do ruchu 10 km autostrady A2 od węzła Siedlce Południe do węzła Siedlce Wschód na przecięciu z istniejącą DK2. Zgodnie z zapowiedziami od dziś kierowcy mogą korzystać z kolejnych blisko 27 km pomiędzy węzłami Łukowisko i Biała Podlaska. Dostęp do nowego odcinka autostrady A2 zapewniliśmy poprzez węzły Łukowisko (skrzyżowanie z obecną DK19) i Biała Podlaska (na przecięciu z drogą wojewódzką nr 811). Na węźle Łukowisko nie będzie możliwy zjazd w kierunku Warszawy. Wynika to z prac prowadzonych na sąsiednim odcinku A2 – informuje Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad.

Zakończenie prac już w czerwcu 2026 r.

Na części autostrady od węzła Siedlce Wschód do rejonu Malinowca główne prace są już zakończone.

- Czekamy na decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Fragment ten udostępnimy razem z sąsiednim odcinkiem, od Malinowca do węzła Łukowisko. Obecnie wykonywane jest na nim oznakowanie, montowane są bariery, ekrany akustyczne, wygrodzenia trasy oraz siatki dla płazów. Planujemy, że kierowcy pojadą 65-kilometrowym odcinkiem autostrady pomiędzy Siedlcami i Białą Podlaską do końca czerwca br. Tym samym mieszkańcy tego ostatniego miasta i jego okolic będą mogli wygodniej i szybciej dojechać do Warszawy czy też dalej na zachód Polski. Zyskają połączenie z całą europejską siecią dróg szybkiego ruchu – zapewnia GDDKiA

Łączna wartość projektu obejmującego budowę czterech odcinków A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej to blisko 3 mld zł. Inwestycja została dofinansowana kwotą ponad 1,3 mld zł ze środków Unii Europejskiej z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.