Łukowski Ośrodek Kultury rozwija nową grupę teatralną. Fani sztuki aktorskiej wciąż mogą do niej dołączyć!
Od około miesiąca w Łukowskim Ośrodku Kultury zbiera się grupa osób, mierzących się ze sztuką sceniczną. Na spotkaniach uczestnicy kształcą swoje zdolności aktorskie i talent do niełatwych i wymagających wystąpień publicznych, a także rozwijają wrażliwość estetyczną pod okiem doświadczonego aktora. Chętne osoby mające co najmniej 16 lat wciąż mogą dołączyć do grupy!
Kreatywne zajęcia teatralne prowadzi aktor i solista Teatru Muzycznego w Gdyni im. Danuty Baduszkowej – Jerzy Michalski. Spotkania z nim to świetna okazja do poszerzenia własnych horyzontów i rozwinięcia skrzydeł na scenie!
Wszyscy chętni, którzy ukończyli 16. rok życia i chcą dołączyć do grupy teatralnej, Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na spotkania. Odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:00. Jak wyglądają, można zobaczyć na zdjęciach w galerii.
