MKS Awenta Pogoń Siedlce po raz pierwszy w historii obroniła tytuł Mistrza Polski Ekstraligi Rugby!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-20 17:56

Do ostatniej chwili Siedleccy rugbiści trzymali kibiców w niepewności, ale udało im się zwyciężyć mecz o Mistrzostwo Polski w ostatnich minutach rozgrywki! W sobotę, 20 czerwca, MKS Pogoń Awenta Siedlce pokonała znakomity zespół Energa Ogniwo Sopot z wynikiem 15:13 (12:10). Tym samym siedlecka Pogoń po raz pierwszy w historii obroniła tytuł Mistrza Polski Ekstraligi Rugby!

Zarówno MKS Pogoń Awenta Siedlce, jak i Energa Ogniwo Sopot to drużyny reprezentujące bardzo wysoki poziom, więc kibicie spodziewali się dobrego meczu. Na siedlecki stadion przybyły tłumy ludzi. W końcówce rozgrywki emocje sięgały zenitu.

– Parę siwych włosów na pewno mi przybyło. Super, że tak się ten mecz potoczył, bo nie ma nic lepszego dla widowiska, dla kibiców, niż mecz pełen dramaturgii. I taki był niewątpliwie dzisiaj. Pełnia szczęścia, że się zakończył happy endem dla nas. Jestem usatysfakcjonowany, że chłopcy stanęli na wysokości zadania, mimo trudnych jakichś momentów w tym meczu, które były. Zdobyli to, wygrali, chwała im za to. Myślę, że stworzyliśmy wspólnie organizacyjnie i sportowo fantastyczne widowisko. – powiedział nam tuż po meczu Adrian Chróściel, członek zarządu MKS Pogoń w Siedlice. 

Siedleccy zawodnicy i trener podkreślają, że nie są w pełni zadowoleni z przebiegu meczu, ale oczywiście bardzo cieszą się z wygranej.

– Nie przyszło to łatwo. Mieliśmy bardzo dużo walki. Twarde spotkanie, Ogniwo wysoko zawiesiło poprzeczkę, ale koniec końców udało nam się osiągnąć upragniony cel i zwycięstwo. – podsumowuje rozgrywkę Łukasz Nowosz, trener Siedlczan.

Gry nie ułatwiała dziś zawodnikom wyjątkowo upalna pogoda.

– Mecz był bardzo ciężki, warunki były mega ciężkie dla obu drużyn. Najważniejsze, że daliśmy radę. Tam w końcówce nasza dziesiątka kopnęła między słupy i to dało nam upragnione trofeum, więc jesteśmy zadowoleni z wyniku, chociaż z meczu niekoniecznie. Pracujemy dalej, żeby mistrz po raz trzeci był w Siedlcach! – mówi Patryk Reksulak, zawodnik z numerem 15, obrońca.

Siedleckim zawodnikom serdecznie gratulujemy wyniku 15:13 i drugiego z rzędu tytułu Mistrzostwa Polski, a zespołowi Energa Ogniwo Sopot – znakomitej gry i wielu wspaniałych kibiców, którzy przejechali pół Polski, by towarzyszyć im na siedleckim stadionie!

Drużyna MKS Awenta Pogoń Siedlce świętuje obronę tytułu Mistrza Polski Ekstraligi Rugby na zielonym boisku. Zawodnicy zebrani pod błękitnym niebem, otoczeni kolorowymi wystrzałami dymu w barwach pomarańczowym, żółtym, niebieskim i zielonym. Kibice na pierwszym planie radośnie obserwują wydarzenie. O sukcesie zespołu przeczytasz na naszym portalu.
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