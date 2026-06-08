Młody motocyklista jadący bez uprawnień, czołowo zderzył się z samochodem osobowym w miejscowości Redzyńskie

– Wczoraj około godziny 14:20 służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze polnej w miejscowości Redzyńskie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 16-letni kierujący motocyklem zderzył się czołowo z samochodem marki Ford, którym kierowała 49-letnia kobieta. W wyniku zdarzenia nastolatek odniósł obrażenia i został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. – mówi st. sierż. Paula Antolak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało, że zarówno kierująca Fordem, jak i 16-letni motocyklista byli trzeźwi. Kobieta posiadała wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Nie posiadał ich jednak nastoletni kierowca.

– Policjanci ustalili ponadto, że motocykl, którym poruszał się nastolatek, nie był zarejestrowany, nie posiadał tablic rejestracyjnych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC. – dodaje st. sierż. Paula Antolak.

Na miejscu zdarzenia pracowali funkcjonariusze, którzy wykonywali czynności procesowe, mające na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przyczyn wypadku.