Na trasie Siedlce – Warszawa w rejonie Gręzowa pociąg zderzył się z sarną. Ewakuowano ok. stu osób

– Dziś po godz. 20.00 doszło do zderzenia pociągu relacji Siedlce – Warszawa z sarną, nieopodal miejscowości Gręzów w gminie Kotuń. Pociągiem podróżowało 100 osób. Nikomu nic się nie stało. Strażacy zabezpieczali miejsce zdarzenia, pomagali też w przesiadce pasażerów do zapasowego pociągu. – poinformował nas kpt. Daniel Czapski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.
Działania właśnie zostały zakończone. Uczestniczyły w nich: jeden zastęp PSP i trzy zastępy OSP.
"Pociąg nr 91882 rel. Siedlce (20:30) – Warszawa Zachodnia (22:04) został odwołany w całej relacji. Komunikację zastępczą stanowi pociąg nr 91884 rel. Siedlce (21:30) – Warszawa Zachodnia (23:03)" – czytamy w oficjalnym komunikacie Kolei Mazowieckich.