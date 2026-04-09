Na trasie Siedlce – Warszawa w rejonie Gręzowa pociąg zderzył się z sarną. Ewakuowano ok. stu osób

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartkowy wieczór, 9 kwietnia, po godz. 20.00. Pociąg podróżujący na trasie kolejowej Siedlce – Warszawa zderzył się na terenie gminy Kotuń z przebiegającą przez tory sarną. W pociągu znajdowało się ok. stu osób. Zostały ewakuowane do innego pojazdu.

i Autor: KM PSP w Siedlcach/ Materiały prasowe