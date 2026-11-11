Narodowe Święto Niepodległości w Siedlcach. Zobacz zdjęcia i film!

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Data ta symbolicznie nawiązuje do przejęcia przez Józefa Piłsudskiego naczelnego dowództwa nad Wojskiem Polskim oraz zakończenia I wojny światowej.

Siedleckie uroczystości rozpoczęła Msza św. w katedrze, następnie uczestnicy przeszli na Skwer Niepodległości.

– Są daty, które nie są jedynie zapisem w kalendarzu. Są symbolem siły, pamięci i niezłomności. 11 listopada jest właśnie takim dniem. W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oddajemy hołd tym którzy po 123 latach niewoli przywrócili naszą Ojczyznę na mapy Europy – mówił podczas oficjalnych uroczystości na Skwerze Niepodległości Tomasz Hapunowicz, prezydent Siedlec.

Podczas oficjalnych uroczystości delegacje instytucji, urzędów, stowarzyszeń i szkół złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem na Skwerze Niepodległości.

11 listopada w Siedlcach tradycyjnie organizowane są także biegi niepodległości, które jak zwykle przyciągnęły wielu miłośników aktywnego spędzania czasu. W tym roku uczestnicy biegali w Parku Aleksandria,

To nie koniec atrakcji. Na Placu Generałą Sikorskiego zaplanowano koncerty, pokaz laserowy, wspólne śpiewanie hymnu, a o 18.00 wyruszy kolejna siedlecka MotoParada Niepodległości.

Po zmroku warto wybrać się na spacer, bo w barwach narodowych zostaną podświetlone Pałac Ogińskich, Urząd Miasta, Budynek Sali Widowiskowej „Podlasie” oraz kościół Św. Stanisława.