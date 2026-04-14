Nocne Maratony Filmowe z czterema horrorami już 17 kwietnia w Heliosie

Monika Półbratek
2026-04-14 15:43

Nocne Maratony Filmowe to nie tylko okazja do "nieprzespanej" nocy i sale kinowe oddane do dyspozycji „nocnych marków”. To przede wszystkim doskonały moment na przeżycie kilku godzin w niepowtarzalnym klimacie, jaki stworzyć potrafią filmy grane jeden za drugim. Tak będzie w Heliosie również 17 kwietnia. Zobaczymy aż cztery mrożące krew w żyłach filmy!

Siedlecki Helios zaprasza 17 kwietnia na Nocne Maratony Filmowe z czterema horrorami

Autor: Helios Siedlce/ Facebook

– Przyjdź do nas! Oferujemy doskonały wybór tytułów, magię srebrnego ekranu, mroczną salę kinową, a czasem krzyk, gdy wyświetlany jest horror i śmiech, kiedy komedia. Nie słychać tylko chrapania. – zachęca Monika Baszkiewicz, kierownik siedleckiego Heliosa.

Już w piątek 17 kwietnia, kina Helios zapraszają na noc z czterema przerażającymi horrorami, po obejrzeniu których będziecie mieli obawy przed zgaszeniem światła nawet we własnym domu.

– Zaczniemy wyczekiwaną premierą filmu „MUMIA: FILM LEE CRONINA”. Chwilę potem, mrożący krew w żyłach „WCIELENIE”. Dla tych, którym wystarczy jeszcze odwagi, dwa kolejne, świetnie oceniane horrory - „W UKRYCIU” i na zakończenie „MARTWE ZŁO: PRZEBUDZENIE”. – zapowiada Monika Baszkiewicz.

Taka dawka obezwładniającego strachu jeszcze długo po powrocie do domu nie pozwoli Wam zasnąć. Czy jesteście na to gotowi?

