Siedlecki Helios zaprasza 17 kwietnia na Nocne Maratony Filmowe z czterema horrorami

– Przyjdź do nas! Oferujemy doskonały wybór tytułów, magię srebrnego ekranu, mroczną salę kinową, a czasem krzyk, gdy wyświetlany jest horror i śmiech, kiedy komedia. Nie słychać tylko chrapania. – zachęca Monika Baszkiewicz, kierownik siedleckiego Heliosa.

Już w piątek 17 kwietnia, kina Helios zapraszają na noc z czterema przerażającymi horrorami, po obejrzeniu których będziecie mieli obawy przed zgaszeniem światła nawet we własnym domu.

– Zaczniemy wyczekiwaną premierą filmu „MUMIA: FILM LEE CRONINA”. Chwilę potem, mrożący krew w żyłach „WCIELENIE”. Dla tych, którym wystarczy jeszcze odwagi, dwa kolejne, świetnie oceniane horrory - „W UKRYCIU” i na zakończenie „MARTWE ZŁO: PRZEBUDZENIE”. – zapowiada Monika Baszkiewicz.

Start maratonu: 17.04.2026, godz. 23.00;

Meta maratonu: 18.04.2026 r. około godz. 6.50.

Więcej informacji: https://helios.pl/siedlce/kino-helios/repertuar

Taka dawka obezwładniającego strachu jeszcze długo po powrocie do domu nie pozwoli Wam zasnąć. Czy jesteście na to gotowi?