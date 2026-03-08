Ola Antoniak zajęła drugie miejsce w preselekcjach do Eurowizji 2026. Zobaczcie występ 16-latki z powiatu siedleckiego!

W sobotni wieczór widzowie TVP zobaczyli występy ośmiorga artystów zakwalifikowanych do finału polskich preselekcji. O tym, kto będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2026, zdecydowali widzowie w głosowaniu, które obejmowało zarówno głosy oddane online, jak i za pośrednictwem SMS.

Alicja Szemplińska zdobyła 32,01 proc. wszystkich głosów, drugie miejsce zajęła Ola Antoniak (18,39 proc.), a trzecie Basia Giewont (14,55 proc.).

Drugie miejsce reprezentantki naszego regionu jest dla wielu osób zaskoczeniem, ale też dowodem uznania dla jej talentu wokalnego. Aleksandra Antoniak to młoda wokalistka pochodząca z miejscowości Przygody w gminie Suchożebry. 16-latka jest Finalistką The Voice Kids oraz Szansy na Sukces - Eurowizja Junior 2024, gdzie zajęła 2. miejsce, ocierając się o reprezentowanie Polski. Zachwyca wyrazistym głosem i sceniczną charyzmą. „Don’t You Try” to debiutancki singiel o sile, niezależności i wychodzeniu z toksycznych relacji.

Pełne wyniki preselekcji do Eurowizji 2026: