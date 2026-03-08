Ola Antoniak zajęła drugie miejsce w preselekcjach do Eurowizji 2026. Zobaczcie występ 16-latki z powiatu siedleckiego!

2026-03-08

Alicja Szemplińska z utworem „Pray” będzie reprezentowała Polskę w Wiedniu podczas Eurowizji 2026. W krajowych preselekcjach świetnie wypadła zaledwie 16-letnia Ola Antoniak z powiatu siedleckiego.

Ola Antoniak

W sobotni wieczór widzowie TVP zobaczyli występy ośmiorga artystów zakwalifikowanych do finału polskich preselekcji. O tym, kto będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2026, zdecydowali widzowie w głosowaniu, które obejmowało zarówno głosy oddane online, jak i za pośrednictwem SMS.

Alicja Szemplińska zdobyła 32,01 proc. wszystkich głosów, drugie miejsce zajęła Ola Antoniak (18,39 proc.), a trzecie Basia Giewont (14,55 proc.).

Drugie miejsce reprezentantki naszego regionu jest dla wielu osób zaskoczeniem, ale też dowodem uznania dla jej talentu wokalnego. Aleksandra Antoniak to młoda wokalistka pochodząca z miejscowości Przygody w gminie Suchożebry. 16-latka jest Finalistką The Voice Kids oraz Szansy na Sukces - Eurowizja Junior 2024, gdzie zajęła 2. miejsce, ocierając się o reprezentowanie Polski. Zachwyca wyrazistym głosem i sceniczną charyzmą. „Don’t You Try” to debiutancki singiel o sile, niezależności i wychodzeniu z toksycznych relacji.

Pełne wyniki preselekcji do Eurowizji 2026:

  • Alicja Szemplińska – 32,01%
  • Ola Antoniak – 18,39%
  • Basia Giewont – 14,55%
  • Piotr Pręgowski – 11,47%
  • Stasiek Kukulski – 9,62%
  • Karolina Szczurowska – 6,36%
  • Anastazja Maciąg – 4,02%
  • Jeremi Sikorski – 3,58%
