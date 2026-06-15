Otwarte spotkanie dla mieszkańców w sprawie działalności Zbiornicy Skórzec już 16 czerwca

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-15 11:54

Lokalni mieszkańcy mogą wziąć udział w otwartym spotkaniu informacyjnym w sprawie funkcjonowania Zbiornicy Skórzec Sp. z o. o. Odbędzie się ono już w najbliższy wtorek, 16 czerwca, o godz. 17.00 w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu, przy ul. Siedleckiej 1. W spotkaniu wezmą udział władze gminy Skórzec.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu
Autor: Urząd Gminy Skórzec/ Youtube

Mieszkańcy gminy od dawna wyrażają sprzeciw przeciwko uciążliwości zapachowych związanych z działalnością Zbiornicy Skórzec Sp. z o. o. 20 maja skierowali nawet do Wójta Gminy Skórzec Jerzego Długosza oficjalne pismo ze skargą na działalność Zbiornicy, pod którym podpisało się kilkaset osób.

Podczas spotkania zaniepokojeni sprawą mieszkańcy będą mogli oficjalnie przedstawić swoje stanowisko wójtowi, poznać jego opinię w sprawie funkcjonowania Zbiornicy, a także szczegółowo omówić aktualną sytuację.

Spotkane w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Skórcu rozpocznie się o godz. 17.00 w najbliższy wtorek, 16 czerwca.

Otwarte spotkanie dla mieszkańców w sprawie Zbiornicy Skórzec
Autor: Zdjęcie nadesłane przez mieszkańców gminy Skórzec/ Materiały prasowe
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