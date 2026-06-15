Otwarte spotkanie dla mieszkańców w sprawie działalności Zbiornicy Skórzec już 16 czerwca

Mieszkańcy gminy od dawna wyrażają sprzeciw przeciwko uciążliwości zapachowych związanych z działalnością Zbiornicy Skórzec Sp. z o. o. 20 maja skierowali nawet do Wójta Gminy Skórzec Jerzego Długosza oficjalne pismo ze skargą na działalność Zbiornicy, pod którym podpisało się kilkaset osób.

Podczas spotkania zaniepokojeni sprawą mieszkańcy będą mogli oficjalnie przedstawić swoje stanowisko wójtowi, poznać jego opinię w sprawie funkcjonowania Zbiornicy, a także szczegółowo omówić aktualną sytuację.

Spotkane w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Skórcu rozpocznie się o godz. 17.00 w najbliższy wtorek, 16 czerwca.