Paryska zagadka w NoveKino Siedlce. Nadchodzi kolejna odsłona cyklu „Oczami Kobiet”

Wieczory z cyklu „Oczami Kobiet” na stałe wpisały się w kulturalny kalendarz Siedlec. To coś więcej niż tylko seans filmowy – to przestrzeń stworzona dla pań, które chcą na chwilę zwolnić, zainspirować się i spędzić czas w wyjątkowej atmosferze. Tym razem organizatorzy postawili na kino najwyższej próby, prezentując film „Ostatnia sesja w Paryżu”.

Jodie Foster w labiryncie ludzkiej psychiki

Główną bohaterką filmu jest Lilian (w tej roli fenomenalna Jodie Foster) – ceniona paryska psychiatra, której życie przypomina precyzyjnie ułożoną układankę. Wszystko zmienia się w chwili tajemniczej śmierci jej wieloletniej pacjentki. Czy było to samobójstwo? A może brutalne morderstwo?

Lilian, nie mogąc pogodzić się ze stratą i brakiem odpowiedzi, rozpoczyna prywatne śledztwo. Każdy kolejny krok prowadzi ją głębiej w nieznany dotąd świat, zmuszając do konfrontacji nie tylko z zagadką kryminalną, ale przede wszystkim z własnymi lękami i wyborami. To przejmujący portret kobiety, która w poszukiwaniu prawdy musi przetrzeć szlaki w labiryncie ludzkiej duszy.

Wieczór pełen inspiracji

Spotkania „Oczami Kobiet” to doskonała okazja, by celebrować kobiecość w jej różnych obliczach – od determinacji i siły, po wrażliwość, którą odkrywamy w kinowym mroku.

„To czas tylko dla Was – pełen inspiracji, kobiecej energii i wielkiego kina” – zapraszają organizatorzy z NoveKino Siedlce.

Szczegóły wydarzenia:

Kiedy: Środa, 22 kwietnia, godz. 19:00

Gdzie: NoveKino Siedlce

Film: „Ostatnia sesja w Paryżu"

„Ostatnia sesja w Paryżu” Bilety i więcej informacji: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=19232