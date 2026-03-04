Powiat łosicki: Chciała sprzedać kosiarkę, a straciła oszczędności!

- Mieszkanka powiatu łosickiego wystawiła na jednym z popularnych portali ogłoszeniowych ofertę sprzedaży kosiarki. Niedługo po opublikowaniu ogłoszenia otrzymała wiadomość SMS informującą, że jej ogłoszenie zostało wstrzymane i wymaga weryfikacji. W treści wiadomości znajdował się link, który miał prowadzić do strony umożliwiającej potwierdzenie danych. Po wejściu w przesłany odnośnik kobieta została przekierowana na stronę przypominającą wyglądem portal ogłoszeniowy. Przekonana, że dokonuje standardowej procedury potwierdzającej ogłoszenie, wpisała tam dane logowania do swojej bankowości elektronicznej. Chwilę później zadzwoniła do niej kobieta, która poprosiła o podanie kodu weryfikacyjnego przesłanego SMS-em z banku. Pokrzywdzona, nie podejrzewając oszustwa, przekazała kod rozmówczyni. W rzeczywistości był to kod umożliwiający zmianę numeru telefonu przypisanego do bankowości elektronicznej. Dzięki temu przestępcy uzyskali pełną kontrolę nad rachunkiem bankowym – informuje asp. Weronika Wujek z KPP w Łosicach.

Chwilę później właścicielka konta otrzymała powiadomienie z aplikacji bankowej i zauważyła, że z jej rachunku bankowego wykonywane są przelewy. Sprawcy realizowali szybkie transakcje na wysokie kwoty. Kobieta natychmiast skontaktowała się z infolinią banku i zablokowała dostęp do konta. Niestety część przelewów została już zrealizowana. Mieszkanka powiatu łosickiego straciła 42 tysiące zł.

Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z portali ogłoszeniowych oraz bankowości elektronicznej. Przestępcy coraz częściej wysyłają wiadomości SMS zawierające linki prowadzące do stron łudząco przypominających znane serwisy internetowe. W rzeczywistości są to strony przygotowane przez oszustów, których celem jest przejęcie danych logowania do kont bankowych.