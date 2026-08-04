Powiat siedlecki: Pijany Ukrainiec za kierownicą , Gruzin bez prawa pobytu i narkotyki. W sumie zatrzymano 6 osób!

- W piątek, 31 lipca, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach nadkom. Michał Księżopolski, będąc poza służbą i poruszając się prywatnym samochodem, zwrócił uwagę na jadący przed nim samochód marki Daewoo. Jeden z pasażerów przez otwarte okno wymachiwał przedmiotem przypominającym broń palną. Sytuacja wzbudziła uzasadnione podejrzenia funkcjonariusza. Nadkomisarz natychmiast powiadomił dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, przekazując dokładny opis pojazdu oraz kierunek jego jazdy. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do zatrzymania Daewoo, którym kierował 46-letni obywatel Ukrainy. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna posiadał także woreczki foliowe z narkotykami. W pojeździe znajdowało się również dwóch pasażerów, 41-letni mieszkaniec gminy Siedlce oraz 32-letni mieszkaniec Siedlec, którzy posiadali przy sobie narkotyki – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

W toku prowadzonych działań policjanci zatrzymali również drugi pojazd marki Opel. Kierował nim 54-letni obywatel Gruzji, zamieszkały w Siedlcach. Mężczyzna był trzeźwy, jednak przeprowadzone badanie na obecność środków odurzających dało wynik pozytywny. W związku z tym została od niego pobrana krew do dalszych badań laboratoryjnych. Podczas czynności ujawniono przy nim narkotyki. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało ponadto, że obywatel Gruzji przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie.

Pasażerem Opla był 42-letni mieszkaniec gminy Siedlce, który również posiadał przy sobie narkotyki.

Dalsze czynności doprowadziły policjantów na posesję znajdującą się w pobliżu miejsca interwencji. Tam zatrzymano 38-letniego mieszkańca gminy Suchożebry. Mężczyzna posiadał pudełko, w którym znajdowały się narkotyki. Dodatkowo okazało się, że jest on osobą poszukiwaną na podstawie nakazu doprowadzenia do aresztu.