Przed nami Dzień Otwarty Państwowej Inspekcji Sanitarnej 2026. PSSE w Siedlcach zaprasza 9 kwietnia!

W programie dnia otwartego:
- stoisko edukacyjno-informacyjne,
- poradnictwo i nauka samobadania piersi z wykorzystaniem fantomów,
- profilaktyka uzależnień – ćwiczenia z wykorzystaniem narkogogli,
- badanie stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
- pomiar ciśnienia tętniczego,
- profilaktyka chorób układu krążenia w ramach 10 dla serca,
- rola szczepień ochronnych.
Mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa sanitarnego miasta i powiatu. W każdym dziale merytorycznym pracownicy sanepidu będą do dyspozycji mieszkańców miasta i regionu, odpowiadając na pytania i służąc fachową wiedzą. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Dzień Otwarty w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach odbędzie się w czwartek 9 kwietnia w godz. 09.00-12.00, w siedzibie stacji, przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31.