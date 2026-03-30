Przed nami Dzień Otwarty Państwowej Inspekcji Sanitarnej 2026. PSSE w Siedlcach zaprasza 9 kwietnia!

W programie dnia otwartego:

stoisko edukacyjno-informacyjne,

poradnictwo i nauka samobadania piersi z wykorzystaniem fantomów,

profilaktyka uzależnień – ćwiczenia z wykorzystaniem narkogogli,

badanie stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu,

pomiar ciśnienia tętniczego,

profilaktyka chorób układu krążenia w ramach 10 dla serca,

rola szczepień ochronnych.

i Autor: PSSE w Siedlcach/ Materiały prasowe

Mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa sanitarnego miasta i powiatu. W każdym dziale merytorycznym pracownicy sanepidu będą do dyspozycji mieszkańców miasta i regionu, odpowiadając na pytania i służąc fachową wiedzą. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Dzień Otwarty w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach odbędzie się w czwartek 9 kwietnia w godz. 09.00-12.00, w siedzibie stacji, przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31.