Przed nami Dzień Otwarty Państwowej Inspekcji Sanitarnej 2026. PSSE w Siedlcach zaprasza 9 kwietnia!

Monika Półbratek
2026-03-30 12:23

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach włączają się w ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Zdrowia i organizują Dzień Otwarty Państwowej Inspekcji Sanitarnej w terminie 9 kwietnia 2026 roku, w godzinach 9:00 – 12:00. Tego dnia będzie można odwiedzić budynek siedleckiej PSSE i skorzystać z przygotowanej oferty edukacyjnej.

PSSE Siedlce Sanepid

i

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach znajduje się na ul. Poniatowskiego 31

W programie dnia otwartego:

  • stoisko edukacyjno-informacyjne,
  • poradnictwo i nauka samobadania piersi z wykorzystaniem fantomów,
  • profilaktyka uzależnień – ćwiczenia z wykorzystaniem narkogogli,
  • badanie stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
  • pomiar ciśnienia tętniczego,
  • profilaktyka chorób układu krążenia w ramach 10 dla serca,
  • rola szczepień ochronnych.
i

Autor: PSSE w Siedlcach/ Materiały prasowe

Mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa sanitarnego miasta i powiatu. W każdym dziale merytorycznym pracownicy sanepidu będą do dyspozycji mieszkańców miasta i regionu, odpowiadając na pytania i służąc fachową wiedzą. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Dzień Otwarty w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach odbędzie się w czwartek 9 kwietnia w godz. 09.00-12.00, w siedzibie stacji, przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31.

i

