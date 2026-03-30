Świąteczne Śniadanie bez Samotności w Niedzielę Wielkanocną w Kulinarnym Poddaszu w Siedlcach

– Zapraszamy serdecznie wszystkich na wydarzenie „Wielkanocne Śniadanie bez Samotności". Jest one kierowane dla każdego, kto chciałby spędzić ten czas w większym gronie. Można przyjść z całą rodziną lub ze znajomymi. Zapraszamy w Niedzielę Wielkanocną 5 kwietnia w godz. między 10.00 a 12.00 do Kulinarnego Poddasza przy ul. Świętojańskiej 9 w Siedlcach – zachęca Michał Matlengiewicz, główny organizator wydarzenia.
W wydarzeniu można wziąć udział całkowicie bezpłatnie i nie trzeba nic ze sobą przynosić. Można po prostu przyjść, ale warto wcześniej powiadomić o swoim przybyciu organizatorów osobiście bądź też SMS-owo czy telefonicznie pod nr. 730-346-123. Pomoże im to w przygotowaniu odpowiedniej ilości jedzenia.Organizatorzy:
- Kulinarne Poddasze,
- Stowarzyszenie Działań Niekonwencjonalnych.
We współpracy z:
- FUNDACJA WOLNE MIEJSCE,
- Bank Żywności Siedlce,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
- Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach.
Patronat honorowy:
- Prezydenta Miasta Siedlce Tomasza Hapunowicza.
Wspierają organizatorów:
- Zajazd Chodowiak,
- Kuchnia Ogińskiej,
- Cukiernia z Klonowej,
- Restauracja Palce Lizać,
- NoveKino Siedlce,
- Smakowity Zakątek,
- Mościbrody,
- Hotel Hetman,
- Łakocie,
- Zajazd Podkowa,
- Hotel Kamienica,
- Mościbrody,
- Gary na Ogniu,
- Franco,
- Wszystkiego Dobrego,
- Pycha Micha,
- Kotuń Piekarnia,
- Factory 157,
- Warszafka,
- Dworek Panderosa,
- Pepe Verde,
- Lagom,
- Brofaktura.