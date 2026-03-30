Świąteczne Śniadanie bez Samotności w Niedzielę Wielkanocną w Kulinarnym Poddaszu w Siedlcach

Monika Półbratek
2026-03-30 7:08

Podobnie jak w latach ubiegłych Stowarzyszenie Działań Niekonwencjonalnych i Kulinarne Poddasze w Siedlcach wychodzą naprzeciw osobom samotnym, które chcą spędzić świąteczne Śniadanie Wielkanoce w gronie wielu życzliwych osób. Można wziąć w nim udział bezpłatnie w Niedzielę Wielkanocną 5 kwietnia 2026 roku od godz. 10.00.

Autor: Wojciech Wójcikowski

Zapraszamy serdecznie wszystkich na wydarzenie „Wielkanocne Śniadanie bez Samotności". Jest one kierowane dla każdego, kto chciałby spędzić ten czas w większym gronie. Można przyjść z całą rodziną lub ze znajomymi. Zapraszamy w Niedzielę Wielkanocną 5 kwietnia w godz. między 10.00 a 12.00 do Kulinarnego Poddasza przy ul. Świętojańskiej 9 w Siedlcach – zachęca Michał Matlengiewicz, główny organizator wydarzenia.

W wydarzeniu można wziąć udział całkowicie bezpłatnie i nie trzeba nic ze sobą przynosić. Można po prostu przyjść, ale warto wcześniej powiadomić o swoim przybyciu organizatorów osobiście bądź też SMS-owo czy telefonicznie pod nr. 730-346-123. Pomoże im to w przygotowaniu odpowiedniej ilości jedzenia.Organizatorzy:

  • Kulinarne Poddasze,
  • Stowarzyszenie Działań Niekonwencjonalnych.

We współpracy z:

  • FUNDACJA WOLNE MIEJSCE,
  • Bank Żywności Siedlce,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
  • Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach.

Patronat honorowy:

  • Prezydenta Miasta Siedlce Tomasza Hapunowicza.
Autor: Kulinarne Poddasze w Siedlcach/ Materiały prasowe

Wspierają organizatorów:

  • Zajazd Chodowiak,
  • Kuchnia Ogińskiej,
  • Cukiernia z Klonowej,
  • Restauracja Palce Lizać,
  • NoveKino Siedlce,
  • Smakowity Zakątek,
  • Mościbrody,
  • Hotel Hetman,
  • Łakocie,
  • Zajazd Podkowa,
  • Hotel Kamienica,
  
  • Gary na Ogniu,
  • Franco,
  • Wszystkiego Dobrego,
  • Pycha Micha,
  • Kotuń Piekarnia,
  • Factory 157,
  • Warszafka,
  • Dworek Panderosa,
  • Pepe Verde,
  • Lagom,
  • Brofaktura.

