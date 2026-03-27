„Wszyscy mówią, jak wyglądać. Mało kto mówi, jak się czuć” – uczennice z Siedlec z projektem CUD

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-03-27 21:41

Jak zadbać o siebie w świecie presji i ciągłego pośpiechu? Na to pytanie odpowiadają uczennice dwóch siedleckich liceów – „Prusa” i „Żółkiewskiego”, które stworzyły projekt pt. „CUD – Ciało, Umysł i Dusza” w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii.

Projekt tworzy pięć dziewczyn z IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego oraz I LO im. Bolesława Prusa – to pierwszy w mieście projekt, łączący uczennice tych dwóch szkół.

CUD skupia się na dobrostanie psychicznym i fizycznym, pokazując, jak emocje, stres, sen i codzienne nawyki wpływają na nasze życie. Twórczynie projektu zwracają uwagę, że w mediach społecznościowych często widzimy efekty, ale rzadko mówi się o tym, co jest ich podstawą – równowadze wewnętrznej.

POSŁUCHAJ więcej o projekcie młodzieży z dwóch siedleckich szkół pt. CUD:
Mediateka.pl

Projekt działa online i offline – w social mediach dziewczyny publikują treści edukacyjne i pokazują autentyczną stronę swoich działań (na TikToku mają grono ponad 300 tys. odbiorców!), a także organizują wydarzenia, m.in. spotkania o stresie czy wydarzenie w kinie z prelekcją psychologa i filmem „Pieprzyć Mickiewicza”.

W planach mają kolejne inicjatywy, m.in. wydarzenie na farmie alpak – które są symbolem projektu i kojarzą się ze spokojem – oraz akcję w lokalnych kawiarniach. 

 👉 – „Chcemy pokazać, że dbanie o siebie zaczyna się od małych kroków” – podkreślają dziewczyny.

📱 Projekt można śledzić w social mediach pod nazwą CUD. 

https://www.facebook.com/share/1LUdYSrPzP/

Więcej o projekcie można usłyszeć także w załączonym do tekstu podcaście.

Przeczytaj także:
W ramach projektu „Reaguj z Głową” uczennice IV LO szkolą Siedlczan z udzielani…
rozwój osobisty
I LO. im. Bolesława Prusa w Siedlcach
projekt społeczny
Siedlce
IV LO w Siedlcach
Prus Siedlce
zwolnieni z teorii
Żółkiewski Siedlce