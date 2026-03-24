W ramach projektu „Reaguj z Głową” uczennice IV LO szkolą Siedlczan z udzielania pierwszej pomocy

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-03-24 9:57

„Reaguj z Głową” to projekt społeczny realizowany przez uczennice IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach – Maję, Olę, Zuzannę i Julitę w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Powstał z potrzeby pokazania, że w sytuacjach zagrożenia życia każdy może zareagować świadomie i odpowiedzialnie. W ramach projektu dziewczyny organizują szkolenia z udzielania pierwszej pomocy w przestrzeni miasta.

Celem projektu jest wzmacnianie empatii oraz gotowości do działania wtedy, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Licealistki realizujące projekt „Reaguj z Głową” chcą przełamać naturalny strach i panikę, które często pojawiają się w trudnych momentach, i zastąpić je spokojem, odwagą oraz konkretną wiedzą.

POSŁUCHAJ więcej o projekcie Reaguj z Głową uczennic IV LO w Siedlcach i o zorganizowanym w jego ramach kiermaszu charytatywnym na zakup AED:
– W ramach działań uczestnicy poznają podstawowe zasady pierwszej pomocy. Uczą się między innymi, jak ułożyć osobę w pozycji bocznej, korzystać z apteczki, obsługiwać AED oraz jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. – informuje Maja Mikołajczuk, kierownik projektu „Reaguj z Głową” w IV LO w Siedlcach.

Uczennice IV LO szkolą Siedlczan z udzielania pierwszej pomocy
Projekt opiera się głównie na warsztatach prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Spotkania mają praktyczny charakter – oprócz krótkiego wprowadzenia uczestnicy biorą udział w scenkach sytuacyjnych i ćwiczeniach z wykorzystaniem sprzętu, takiego jak fantom czy defibrylator treningowy.

Dzięki temu projektowi, młodzi ludzie uczą się nie tylko konkretnych umiejętności, ale też odpowiedzialności za innych. „Reaguj z Głową” pokazuje, że pomaganie nie jest tylko domeną dorosłych – każdy może zrobić coś ważnego i realnie wpłynąć na czyjeś życie.

Dziewczyny zaangażowały też do pomocy społeczność szkolną i zorganizowały charytatywny kiermasz w Galerii Siedlce. Prowadziły tam pokazy i szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, ale także sprzedawały zrobione przez młodzież i rodziców z „Żółkiewskiego” ciasta i pierogi, zbierając w ten sposób pieniądze na zakup AED – zewnętrznego defibrylatora, który zostanie zamontowany na budynku szkoły i będzie mógł być wykorzystywany przez mieszkańców do ratowania życia.

