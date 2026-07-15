Reprezentacja Hongkongu trenowała w Siedlcach

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-07-15 12:29

Nie tylko drużyny z naszego kraju trenują na obiektach w Siedlcach. W ostatnich dniach na boiskach przy ul. Jana Pawła II można było spotkać zawodniczki z dalekiego Hongkongu.

- To były intensywne dni na murawie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce! 15 lipca swoje zgrupowanie w naszym mieście kończy absolutny sportowy top – reprezentacja Hongkongu w rugby kobiet. Dziewczyny pokonały tysiące kilometrów, żeby szlifować formę na naszych obiektach. To dla nas ogromny prestiż i duma, że tak świetna drużyna wybrała właśnie Siedlce na przygotowania do kolejnych wyzwań – informuje Urząd Miasta Siedlce.

Warto dodać, że w przeszłości na siedleckich boiskach trenowały także m.in. piłkarskie drużyny z Izraela czy młodzieżowa reprezentacja Polski. Siedlce jako bazę treningową wybierała również polska reprezentacja rugbistów.

Z Hongkongu do Siedlec
Galeria zdjęć 9
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rugby Siedlce
Siedlce
Agencja Rozwoju Miasta Siedlce
Hongkong