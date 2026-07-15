Reprezentacja Hongkongu trenowała w Siedlcach

- To były intensywne dni na murawie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce! 15 lipca swoje zgrupowanie w naszym mieście kończy absolutny sportowy top – reprezentacja Hongkongu w rugby kobiet. Dziewczyny pokonały tysiące kilometrów, żeby szlifować formę na naszych obiektach. To dla nas ogromny prestiż i duma, że tak świetna drużyna wybrała właśnie Siedlce na przygotowania do kolejnych wyzwań – informuje Urząd Miasta Siedlce.