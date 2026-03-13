Ruszyła 28. zbiórka żywności Caritas TAK, POMAGAM! W dniach 13 i 14 marca możecie pomóc potrzebującym

Akcja „Tak, POMAGAM!” polega na zbieraniu podczas dwóch dni żywności w wyznaczonych sklepach – marketach i mniejszych sklepach osiedlowych w całej Polsce. Przy koszach sklepowych, oznaczonych plakatami, dyżurują wolontariusze Caritas, posiadający identyfikatory. Rozdają oni ulotki, informujące o rodzajach zbieranej żywności – a musi być to żywność z długim terminem ważności, łatwa w przechowywaniu i transporcie, np. konserwy mięsne i rybne, herbata, słodycze i bakalie, ryż, kasze, płatki śniadaniowe, cukier, mąka, makaron, suszone warzywa strączkowe (fasola, soczewica, groch), puszki z owocami, dżemy, oleje roślinne.

– Żywność jest niezbędna, kiedy mówimy o wsparciu osób najuboższych, w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Pozwala na samodzielne przygotowanie posiłku, ale też może być wykorzystana w dalszym terminie, kiedy jest taka potrzeba, bo nie popsuje się szybko. Pamiętajmy, że wśród potrzebujących są też dzieci – podarujmy słodycze czy bakalie z myślą o nich – tłumaczy ks. Paweł Zazuniak, dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej.

Na pomoc organizacji liczą w naszej okolicy m.in. seniorzy, osoby samotne, wielodzietne rodziny, osoby schorowane, z niepełnosprawnościami z terenu Mazowsza i Lubelszczyzny. Otrzymają oni dary w postaci paczek, które można będzie zabrać do domu przed Wielkanocą, a pozostała żywność trafi do potrzebujących w ramach pomocy doraźnej w późniejszym czasie.

– Bardzo prosimy Państwa, aby podczas zakupów uwzględnić jakiś produkt na zbiórkę i przekazać go wolontariuszom przy wyjściu. Jeśli ktoś może podarować więcej, będziemy wdzięczni – mówi Marta Próchnicka, która na co dzień pracuje w Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej przy ul. Budowlanej 1 w Siedlcach i przyjmuje wnioski o pomoc.

Wolontariusze, to osoby z wielkim sercem, gotowe poświęcić swój czas na dyżury w trakcje trwania akcji, a także po niej – przy zliczaniu i dystrybucji darów. Najczęściej są to uczniowie ze Szkolnych Kół Caritas, osoby z Parafialnych Zespołów Caritas i dwóch Centrów Wolontariatu (w Siedlcach i Białej Podlaskiej).

Źródło: inf. pras. CDS / AN