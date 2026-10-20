Siedlce: BMW zniknęło z parkingu pod supermarketem. Policja zatrzymała 35-latka!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-10-20 8:24

Działania siedleckich policjantów doprowadziły do odzyskania skradzionego BMW i zatrzymania 35-letniego mężczyzny podejrzanego o kradzież. Samochód zniknął z parkingu przy jednym z supermarketów w Siedlcach. Funkcjonariusze odnaleźli go już dzień po zgłoszeniu przestępstwa.

Wnętrze samochodu marki BMW z widoczną kierownicą i deską rozdzielczą. O kradzieży auta przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Toby_Parsons//pixabay/ CC0

Do kradzieży BMW miało dojść kilka dni temu na parkingu przy jednym z supermarketów w Siedlcach. O zdarzeniu policjantów powiadomił w minioną środę 29-letni właściciel samochodu. Funkcjonariusze od razu zaczęli szukać auta oraz sprawcy kradzieży. 

- 15 października policjanci odnaleźli BMW w jednej z miejscowości na terenie gminy Zbuczyn. Na miejscu zatrzymali 35-letniego mężczyznę podejrzewanego o kradzież. Odzyskany samochód był wykorzystywany okazjonalnie do jazdy na torze, w tym do driftu. Po odnalezieniu pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu, a zatrzymany mężczyzna trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach - informuje kom Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

16 października Prokuratura Rejonowa w Siedlcach zastosowała wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego.

Przeczytaj także:

ROLKI

Siedlce
BMW
kradzież samochodu