Siedlce: BMW zniknęło z parkingu pod supermarketem. Policja zatrzymała 35-latka!

Do kradzieży BMW miało dojść kilka dni temu na parkingu przy jednym z supermarketów w Siedlcach. O zdarzeniu policjantów powiadomił w minioną środę 29-letni właściciel samochodu. Funkcjonariusze od razu zaczęli szukać auta oraz sprawcy kradzieży.

- 15 października policjanci odnaleźli BMW w jednej z miejscowości na terenie gminy Zbuczyn. Na miejscu zatrzymali 35-letniego mężczyznę podejrzewanego o kradzież. Odzyskany samochód był wykorzystywany okazjonalnie do jazdy na torze, w tym do driftu. Po odnalezieniu pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu, a zatrzymany mężczyzna trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach - informuje kom Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

16 października Prokuratura Rejonowa w Siedlcach zastosowała wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego.