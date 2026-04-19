Siedlce: Najlepsi walczyli w finale Olimpiady Wiedzy Elektrycznej ElektroChallenge

Olimpiada organizowana jest dla grupy tematycznej technik elektryk a jej celem jest: podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów w zawodzie elektryk, upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej, nawiązywanie współpracy między szkołami i uczelniami wyższymi. Olimpiada cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Składała się z trzech etapów: szkolnego, regionalnego i centralnego-ogólnopolskiego. W pierwszej edycji naszej olimpiady wzięło udział ponad 540 uczniów z całej Polski!

Do Siedlec przyjechało 23 Finalistów z całej Polski, tj: Nowego Sącza, Krakowa, Bydgoszczy, Warszawy, Gorzowa Wielkopolskiego, Krosna, Garwolina, Węgrowa, Mikołowa i Szczecina, mieliśmy też swojego Reprezentanta z Siedlec Kacpra Borkowskiego ucznia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Siedlcach.

Zadania konkursowe przygotowane zostały przez specjalistów Stowarzyszenia Elektryków Polskich i wykładowców uczelni technicznych z branży elektroenergetycznej. Treści obejmowały zagadnienia z obszarów sterowników PLC, elektryki, fizyki, a całość opierała się na metodach obliczeniowych wymagając precyzyjnego wyliczenia. Poziom zadań był akademicki ,a uczestnicy musieli wykazać się szeroką interdyscyplinarna wiedzą, umiejętnościami logicznego myślenia i rozwiązywania problemów .

- Już 14 maja 2026 r. podczas konferencji upowszechniająco-ewaluacyjnej Branżowe Centrum Umiejętności nr 1 w Siedlcach w Dziedzinie Elektryka, podczas uroczystej gali wręczymy wartościowe nagrody Laureatom i Finalistom. Cieszymy się, że już w pierwszej edycji są z nami Przedsiębiorcy, którzy ufundują nagrody i wesprą zdolną młodzież w podążaniu za swoimi pasjami. Gratulujemy wszystkim Finalistom wszechstronnej wiedzy i umiejętności – informują organizatorzy.

