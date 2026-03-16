Siedlecka Caritas bezpłatnie pomaga przy rozliczaniu PIT-ów

Akcja skierowana jest w szczególności do osób, które nie potrafią rozliczyć się w zeznaniu podatkowym PIT samodzielnie i potrzebują w tym pomocy drugiej osoby. Często nie mają one także środków, by skorzystać z takiej usługi w biurze rachunkowym. Dlatego warto udać się po pomoc do Caritas.

– Zachęcamy, aby przy okazji przekazać 1,5% podatku na Caritas Diecezji Siedleckiej, jako cegiełkę na pomoc potrzebującym – mówi ks. Paweł Zazuniak, dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej.

i Autor: Pomoc W Rozliczeniu Pit W Siedlcach - 1/ Canva.com

Pracownicy będą dostępni w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim przy ul. Bpa I. Świrskiego 57 do końca kwietnia, we wtorki i czwartki w godzinach 14:00-16:00 (za wyjątkiem 2 kwietnia – Wielki Czwartek) w pokoju naprzeciwko wejścia do Jadłodajni.

Aby rozliczanie PIT przebiegło sprawnie, należy poświęcić wcześniej nieco czasu na przygotowanie niezbędnych dokumentów. Na spotkanie trzeba przynieść ze sobą wszystkie otrzymane PIT za 2025 rok (PIT-11, PIT-8C, w przypadku ich braku – samodzielnie ustaloną wartość przychodu z danego źródła) oraz dokumenty potwierdzające możliwość odliczenia od podatku przysługujących ulg lub odliczeń zgodnie z informacjami zamieszczonymi na: www.e-pity.pl. Aby wysłać elektronicznie PIT za 2025 rok do Urzędu Skarbowego należy przynieść złożony do Urzędu Skarbowego PIT za poprzedni rok, czyli 2024.

Źródło: inf. pras. CDS / AN