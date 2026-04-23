Siedlecki Helios zaprasza na Kino Kobiet z filmem „Diabeł ubiera się u Prady 2”

Monika Półbratek
2026-04-23 9:35

„Kino Kobiet” to zawsze ciekawy film specjalnie dobrany do żeńskiej widowni, poprzedzony licznymi atrakcjami organizowanymi tuż przed seansem na sali kinowej. Tak będzie również 6 maja – widzowie będą mogli obejrzeć w Heliosie film „Diabeł ubiera się u Prady 2”. Nie zabraknie tradycyjnego motywu wieczoru!

Autor: Monika Półbratek

– Fantastyczna, luźna atmosfera seansu ma już swoje stałe fanki! Nie ma takiej drugiej imprezy, która byłaby skupiona wyłącznie na kobietach! Z myślą o Was, Drogie Panie dobieramy film wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym, a 6 maja zapraszamy na pokaz z filmem „Diabeł ubiera się u Prady 2”! – zapowiada Monika Baszkiewicz, kierownik kina Helios Siedlce.

Autor: Helios Siedlce/ Materiały prasowe

TEMATYKA FILMU

Miranda Priestly powraca! Dwadzieścia lat po stworzeniu kultowych ról Mirandy, Andy’ego, Emily i Nigela Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci powracają na tętniące modą ulice Nowego Jorku i do eleganckich biur magazynu Runway.

MOTYW WIECZORU

6 maja motywem wieczoru podczas spotkania będą czerwone stylizacje.

Zgodnie z hasłem "Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz" pracownicy Heliosa zachęcają do zakupu biletów we wcześniejszym terminie. Więcej informacji w repertuarze: https://helios.pl/siedlce/kino-helios/repertuar 

