Służby powiadomiono wo wypadku na jednej z posesji w miejscowości Nowe Szpaki. 3-letni chłopiec miał się dostać pod koła ciągnika, za którego kierownicą siedział 36-latek.

- Około godziny 14.00 w miejscowości Nowe Szpaki doszło do tragicznego zdarzenia. Na terenie jednej z posesji 36-letni mężczyzna , kierując ciągnikiem rolniczym, najechał na 3-letnie dziecko. W wyniku poniesionych obrażeń chłopiec poniósł śmierć. Policjanci, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Siedlcach prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia – poinformowała Radio Eska asp. Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że 36-latek to ojciec chłopca.