Tragiczny wypadek na DW 811 w Nowych Hołowczycach. Kierowca busa potrącił pieszą

– Dziś ok. godz. 9.00 w miejscowości Nowe Hołowczyce w rejonie skrzyżowania doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 30-letni kierujący busem potrącił 73-letnią kobietę, która przechodziła przez jezdnię w miejscu nieoznaczonym. Niestety, piesza w wyniku odniesionych obrażeń poniosła śmierć na miejscu. Kierujący był trzeźwy. Droga w miejscu zdarzenia została całkowicie zablokowana. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb! – mówi asp. Weronika Wujek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.
Szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia, policja będzie wyjaśniać pod nadzorem prokuratora.
Z napływających do nas informacji wynika, że droga wojewódzka nr 811 w rejonie wypadku jest już częściowo przejezdna i wprowadzono tam ruch wahadłowy. W ciągu kilku najbliższych godzin na trasie Sarnaki – Biała Podlaska będą jeszcze występować utrudnienia w ruchu.