Tragiczny wypadek na DW 811 w Nowych Hołowczycach. Kierowca busa potrącił pieszą

– Dziś ok. godz. 9.00 w miejscowości Nowe Hołowczyce w rejonie skrzyżowania doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 30-letni kierujący busem potrącił 73-letnią kobietę, która przechodziła przez jezdnię w miejscu nieoznaczonym. Niestety, piesza w wyniku odniesionych obrażeń poniosła śmierć na miejscu. Kierujący był trzeźwy. Droga w miejscu zdarzenia została całkowicie zablokowana. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb! – mówi asp. Weronika Wujek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.