UEFA Champions League na wielkich ekranach kin Helios

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-03-22 21:08

Helios Sport to oferta dla miłośników sportu, którzy cenią sobie połączenie emocji towarzyszących oglądaniu zmagań sportowców oraz magii sali kinowej. Wykorzystując najszybsze łącza światłowodowe pracownicy kina są w stanie przenieść naszych widzów na areny największych zmagań sportowych. Wszystko to w połączeniu z najwyższą jakością obrazu i dźwięku tworzy niezapomnianą mieszankę, zwłaszcza podczas UEFA Champions League.

Helios Siedlce

Autor: Helios Siedlce/ Materiały prasowe

Najbardziej prestiżowe klubowe rozgrywki piłkarskie w Europie wchodzą w decydującą fazę. Faza pucharowa Ligi Mistrzów UEFA to moment, w którym najlepsze drużyny kontynentu rozpoczynają bezpośrednią walkę o awans do kolejnych rund i miejsce w wielkim finale. Każdy mecz to ogromne emocje, piłkarskie gwiazdy i widowiska, które przyciągają miliony kibiców na całym świecie. Warto to zobaczyć na wielkim ekranie!

UEFA Champions League na wielkich ekranach kin Helios

Autor: Helios Siedlce/ Materiały prasowe

Sieć kin Helios, wraz z partnerem transmisji – Canal+ zaprasza na transmisje spotkań fazy pucharowej UEFA Champions League na kinowym ekranie.

To wyjątkowa okazja, aby przeżywać najważniejsze mecze europejskiej piłki w kinowej jakości obrazu i dźwięku oraz w atmosferze wspólnego kibicowania. Więcej informacji w repertuarze kina: https://helios.pl/siedlce/kino-helios/helios-sport

