V Festiwal „W Zamkowej Kuchni na Szlaku Książąt Mazowieckich” już 28 czerwca na Zamku w Liwie

– Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty harmonogram, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – od pasjonujących dyskusji historycznych, przez widowiskowe pokazy, aż po specjalne degustacje. – informuje Eliza Czapska, dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.
Co jest w programie V Festiwalu „W Zamkowej Kuchni na Szlaku Książąt Mazowieckich” w Liwie:
- Odkrycia historyczne i ważne dla Mazowsza rocznice: Organizatorzy poruszą temat 500- lecia inkorporacji Mazowsza do Korony oraz uczczą 585. rocznicę nadania praw miejskich Węgrowowi. Przybliżą też postać wybitnego władcy średniowiecznego Mazowsza – Janusza I Mazowieckiego podczas oficjalnego otwarcia wystawy „Janusz I Wielki. Projekt Mazowsze”.
- Kulinarne podróże w czasie: Wybitni eksperci opowiedzą o potrawach regionalnych, kuchni mazowieckich dworów i chat oraz o mitach wokół kuchni włoskiej – zarówno dawniej, jak i współczesnej.
- Pokazy i degustacje komentowane: Maciej Nowicki- twórca działu kuchni historycznej Pałacu w Wilanowie zabierze uczestników w podróż po smakach kuchni dworskiej oraz chłopskiej.
- Kultura i sztuka dworska: Będzie można przenieść się w czasie dzięki pokazom tańca dworskiego i dawnej mody w wykonaniu zespołu Belriguardo.
Goście Kulinarni
Nieodłącznym elementem kulinarnego święta w Liwie będą spotkania z wystawcami i pasjonatami tradycji. W strefie kulinarnej będą Państwo mogli skosztować i dowiedzieć się więcej m.in. o:
- Tradycyjnym chlebie i podpłomykach,
- Tajemnicach kuchni tatarskiej,
- Regionalnych octach oraz mazowieckich napojach rzemieślniczych,
- Odwiecznym, kulinarnym starciu: olej kontra oliwa,
- Rekonstrukcjach potraw i celtyckich smakach.
Atrakcje towarzyszące:
- warsztaty pieczenia podpłomyków dla dzieci,
- degustacje potraw regionalnych na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich,
- historyczne gry i zabawy,
- stoisko edukacyjne ze zwierzętami,
- quiz dla dzieci #KupujŚwiadomie,
- wystawa „Janusz I Wielki. Projekt Mazowsze” (piwnice gotyckie).
Warto dołączyć, by wspólnie biesiadować, odkrywać sekrety dawnych mistrzów kuchni i poczuć prawdziwego ducha epoki książąt mazowieckich.
Informacje organizacyjne
- Miejsce: Zamek w Liwie
- Start wydarzenia: 28 czerwca 2026 r., Oficjalne otwarcie o godzinie 11:10
- Wstęp wolny!
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wydarzenia. Poprowadzi je Dyrektor Zamku w Liwie Eliza Czapska oraz kurator festiwalu Łukasz Modelski – historyk sztuki, dziennikarz, znawca kuchni historycznej.
Źródło: inf. pras. Karolina Giers, Zamek w Liwie