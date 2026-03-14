Wieczór autorski Sebastiana Barana „Zepsute jabłko” już 21 marca w Łukowskim Ośrodku Kultury

Monika Półbratek
2026-03-14 11:24

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza miłośników poezji i nie tylko. W Galerii PROwizorium ŁOK w sobotę 21 marca 2026r. o godzinie 18:00 odbędzie się wieczór autorski Sebastiana Barana „Zepsute jabłko”. Światowy Dzień Poezji obchodzony 21 marca będzie dobrą okazją do prezentacji tej bardzo osobistej poezji.

Autor: Michał Żurawski/ Canva.com

Sebastian Arkadiusz Baran urodził się 11 marca 1979r. w Łukowie. Jako poeta debiutował w 2000r. w Klubie Literackim „Ogród”. Publikował wiersze m.in. w „Siedleckim Nieregularniku Literackim”, „Kulturze Siedleckiej” i pokonkursowym tomiku „Płomień Nadziei” w Tomaszowie Mazowieckim w 2009r. gdzie zdobył wyróżnienie. Należał do Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”. Miał już swoje wieczory autorskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza w Łukowie oraz w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Poeta jest rencistą i mieszka w Siedlcach.

Wydarzenie wesprą recytatorzy Łukowskiego Ośrodka Kultury, którzy zaprezentują wybór wierszy Sebastiana Barana. Początek spotkania pt. „Zepsute jabłko” – o godz. 18.00 w sobotę 21 marca w Łukowskim Ośrodku Kultury. Wstęp wolny!

