Za nami wojewódzki etap 33. Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w Siedlcach

Dzieci i młodzież z całego województwa mazowieckiego spotkały się na konkursie piosenki w Siedlcach. Na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce w Centrum kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego zaśpiewały piosenki o zdrowiu, zdrowym stylu życia i profilaktyce. Wszystko to w ramach 33. edycji Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Wykonania uczestników pokazały, że wiedzą już, jak wprowadzać na co dzień zdrowe nawyki!