Za nami wojewódzki etap 33. Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w Siedlcach

Oto Laureaci 33. Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w Siedlcach:
Kategoria szkoły podstawowe klasy I-V
- 𝐈 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐞: Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach Kolonii /powiat siedlecki/ za piosenkę pt. "Świat bez uzależnienia",
- 𝐈𝐈 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐞: Szkoła Podstawowa w Sewerynowie /powiat węgrowski/ za piosenkę pt. "Dzieci w sieci",
- 𝐈𝐈𝐈 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐞: Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie /powiat warszawski zachodni/ za piosenkę pt. "Zdrowie mamy",
- wyróżnienie PPIS w Siedlcach: Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Kroczewie /powiat płoński/ za piosenkę pt. "Jak dbać o swoje zdrowie",
- wyróżnienie Kuratorium Oświaty Delegatury w Siedlcach: I Społeczna Szkoła Podstawowa w Radomiu za piosenkę pt. "Wielki świat w małych rękach".
Kategoria szkoły podstawowe, klasy VI-VIII
- 𝐈 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐞: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu za piosenkę pt. "Marzenie",
- 𝐈𝐈 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐞: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym /powiat wyszkowski/ za piosenkę pt. "To jesteś TY",
- 𝐈𝐈𝐈 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐞: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach za piosenkę pt. "Ostatni raz",
- wyróżnienie PPIS w Siedlcach: Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej /powiat piaseczyński/ za piosenkę pt. "Nie jesteś sam",
- wyróżnienie Kuratorium Oświaty Delegatury w Siedlcach: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie /powiat wołomiński/ za piosenkę pt. "Mówimy dziś stop".
Serdecznie GRATULUJEMY wszystkim Laureatom!
Źródło: inf. pras. PSSE w Siedlcach