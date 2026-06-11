Za nami wojewódzki etap 33. Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w Siedlcach

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-11 12:26

Dzieci i młodzież z całego województwa mazowieckiego spotkały się na konkursie piosenki w Siedlcach. Na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce w Centrum kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego zaśpiewały piosenki o zdrowiu, zdrowym stylu życia i profilaktyce. Wszystko to w ramach 33. edycji Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Wykonania uczestników pokazały, że wiedzą już, jak wprowadzać na co dzień zdrowe nawyki!

Oto Laureaci 33. Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w Siedlcach:

Kategoria szkoły podstawowe klasy I-V

  • 𝐈 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐞: Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach Kolonii /powiat siedlecki/ za piosenkę pt. "Świat bez uzależnienia",
  • 𝐈𝐈 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐞: Szkoła Podstawowa w Sewerynowie /powiat węgrowski/ za piosenkę pt. "Dzieci w sieci",
  • 𝐈𝐈𝐈 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐞: Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie /powiat warszawski zachodni/ za piosenkę pt. "Zdrowie mamy",
  • wyróżnienie PPIS w Siedlcach: Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Kroczewie /powiat płoński/ za piosenkę pt. "Jak dbać o swoje zdrowie",
  • wyróżnienie Kuratorium Oświaty Delegatury w Siedlcach: I Społeczna Szkoła Podstawowa w Radomiu za piosenkę pt. "Wielki świat w małych rękach".

Kategoria szkoły podstawowe, klasy VI-VIII

  • 𝐈 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐞: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu za piosenkę pt. "Marzenie",
  • 𝐈𝐈 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐞: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym /powiat wyszkowski/ za piosenkę pt. "To jesteś TY",
  • 𝐈𝐈𝐈 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐞: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach za piosenkę pt. "Ostatni raz",
  • wyróżnienie PPIS w Siedlcach: Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej /powiat piaseczyński/ za piosenkę pt. "Nie jesteś sam",
  • wyróżnienie Kuratorium Oświaty Delegatury w Siedlcach: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie /powiat wołomiński/ za piosenkę pt. "Mówimy dziś stop".

Serdecznie GRATULUJEMY wszystkim Laureatom!

Źródło: inf. pras. PSSE w Siedlcach

Przeczytaj także:
Za nami II Międzyszkolny Konkurs Piosenki Bajkowej w siedleckiej „Dziesiątce”. …
II Międzyszkolny Konkurs Piosenki Bajkowej w Siedlcach
Galeria zdjęć 38
Siedlce
Mazowsze
PSSE w Siedlcach
Sanepid
Siedlecki Festiwal Piosenki o Zdrowiu