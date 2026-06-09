Za nami II Międzyszkolny Konkurs Piosenki Bajkowej w siedleckiej „Dziesiątce”. Zobacz zdjęcia!

– Bardzo nam przyjemnie, że po raz drugi jesteśmy organizatorem tego wydarzenia. W tym roku kilkanaście szkół zgłosiło się do tego konkursu. Przypomnę, Międzyszkolny Konkurs Piosenki Bajkowej ma na celu prezentację i promocję dziecięcej twórczości muzycznej, rozwijanie zdolności wokalnych dzieci, umożliwienie zaprezentowania się na scenie dzieciom, czerpanie radości przez wspólną zabawę. Jest nam bardzo miło, że dzieci mogą wyrazić się artystycznie na naszej scenie. – mówi Daniel Wiszniewski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach.

Przed trojgiem wykwalifikowanych jurorów dzieci z różnych szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu siedleckiego mogły zaprezentować swoje umiejętności wokalne, a nawet... aktorskie. Niektóre wcielały się bowiem w bajkowe postacie i miały na sobie dopasowane do śpiewanych utworów przebrania.

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– Oceniamy całokształt, wygląd naszych małych artystów, głos, czy czysto śpiewają, to jak interpretują piosenkę i wspaniałe wykony piosenek. No cóż, tylko się cieszyć, że takie konkursy są na mapie Siedlec! – podkreśla Robert Protasewicz z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, członek jury.

Udział w rywalizacji wokalnej był także doskonałą okazją do budowania pewności siebie u dzieci, które mogły zaprezentować się przed dużą publicznością.

– Chcieliśmy jako szkoła mieć swój międzyszkolny konkurs, żeby móc zaprosić do nas dzieci, żeby wiedziały, jak wygląda nasza szkoła. Każdy z nas lubi bajki, więc jest to taki konkurs pełen uśmiechu, radości. – powiedziała nam Justyna Pieńkowska, główna organizatorka konkursu.

Wydarzenie odbyło się po raz drugi, ale nie ostatni. Już teraz organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do uczestnictwa w wydarzeniu za rok!