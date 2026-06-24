Lady Pank na „Koncercie Wielkich Jubileuszy” w ramach Dni Gminy Zbuczyn 2026

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-24 14:38

Wielkimi krokami zbliża się jedna z ciekawszych muzycznych imprez plenerowych w regionie. W niedzielę 28 czerwca, w ramach Dni Gminy Zbuczyn, odbędzie się Koncert Wielkich Jubileuszy połączony z obecnością świętujących artystyczne jubileusze gwiazd – legendarnego zespołu Lady Pank i formacji Farben Lehre. Wydarzeniu towarzyszyć będzie widowisko siedleckiego Teatru ES poświęcone twórczości zespołu Maanam oraz inauguracja obchodów 40-lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie.

Warto zaznaczyć, że Zbuczyn znalazł się na trasie koncertowej legendy polskiego rocka, zespołu Lady Pank, który świętuje 45-lecie swojej działalności artystycznej. Trasa, od początku roku, obejmuje największe polskie i europejskie miasta i sceny. W Zbuczynie usłyszymy wielkie przeboje zespołu. Będą też opowieści muzyków przywołujące znane i zupełnie nieznane fakty z imponującej historii artystycznej działalności. Wieczór dopełni multimedialne show, połączone z prezentacją archiwalnych zdjęć i filmów. Koncert gwiazdy wieczoru rozpocznie się o 21.00 na Placu Szkolnym w Zbuczynie.

Program Koncertu Wielkich Jubileuszy w Zbuczynie:

Już od godz. 16.30 plac wokół sceny wypełni się kilkoma strefami sprzyjającymi aktywnemu wypoczynkowi, m.in. strefą kreatywną dla najmłodszych, strefą smaków i strefą twórców prezentujących swoje rękodzieło.

O 17.00 na scenie pojawią się aktorzy, muzycy i tancerze siedleckiego Teatru ES, którzy zaprezentują widowisko z największymi przebojami zespołu Maanam. Warto przypomnieć, że w tym roku mija 50 lat od momentu dołączenia do Maanamu Kory Jackowskiej.

Koncert Wielkich Jubileuszy to także inauguracja obchodów 40-lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. O 18.30 zobaczymy specjalnie przygotowaną etiudę artystyczną, w której zaprezentują się wspólnie sekcje, zespoły i twórcy działający w ośrodku. Potem nastąpi krótka część oficjalna tegorocznych Dni Gminy Zbuczyn.

Farben Lehre wystąpi na Dniach Gminy Zbuczyn
Autor: Zdjęcie przekazane przez GOK Zbuczyn/ Materiały prasowe

O 19.30 na scenę wkroczy zespół Farben Lehre, który także w Zbuczynie będzie świętował jubileusz 40-lecia. Żywiołowo i na 100 procent – pochodząca z Płocka polska kapela rockowa gra około 100 koncertów rocznie, niezmiennie gromadząc i porywając swoją energią tłumy fanów.

Godzina 21.00, przypomnijmy, to punt kulminacyjny Dni Gminy Zbuczyn i spotkanie z legendą polskiego rocka – zespołem Lady Pank obchodzącym 45-lecie swojej działalności artystycznej.

Na wspólne świętowanie Dni Gminy Zbuczyn zaprasza wójt gminy Hubert Pasiak. Organizatorem Koncertu Wielkich Jubileuszy jest Urząd Gminy Zbuczyn i Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Źródło: inf. pras. Iwona Zdziechowska, GOK Zbuczyn

Lady Pank
Autor: GOK Zbuczyn/ Materiały prasowe
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