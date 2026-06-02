Od 3 czerwca dzieci i młodzież na rowerze czy hulajnodze tylko w kasku ochronnym – zmiany w przepisach ruchu drogowego

– Przypominamy, że od 3 czerwca zmieniają się przepisy prawa o ruchu drogowym. Wszystkie dzieci i młodzież do 16. roku życia będą od tego dnia miały obowiązek poruszać się w kaskach rowerowych. Ten obowiązek będzie dotyczył zarówno osób poruszających się rowerami czy zwykłymi hulajnogami, jak też hulajnogami elektrycznymi i innymi pojazdami transportu osobistego. – mówi Daniel Pióro, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach.
Zbliża się okres wakacyjny, kiedy poruszanie się jednośladami jest wyjątkowo popularne, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. W tym czasie warto przypominać młodym ludziom o obowiązujących przepisach i zachęcać ich do zakładania kasków, które wzmocnią ich bezpieczeństwo.
– Zadbajmy o to, pilnujmy swoich dzieci, bo niestety wypadków z tego rodzaju pojazdami jest coraz więcej. I mówimy tu o wypadkach ciężkich, bo niestety one się kończą naprawdę w sposób bardzo poważny, przeważnie urazami głowy. – ostrzega Daniel Pióro.
Warto też pamiętać, że od 3 czerwca 2026 roku opiekun dziecka złapanego na jeździe bez kasku będzie musiał zapłacić mandat w wysokości 100 zł.