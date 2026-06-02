Od 3 czerwca dzieci i młodzież na rowerze czy hulajnodze tylko w kasku ochronnym – zmiany w przepisach ruchu drogowego

To zmiana przepisów ruchu drogowego, która może ocalić niejedno życie: od 3 czerwca 2026 roku osoby, które mają poniżej 16 lat, podczas jazdy rowerem, hulajnogą czy innego rodzaju jednośladem, muszą mieć na sobie kask ochronny. Respektowanie nowych przepisów może zapobiec poważnym skutkom wielu wypadków drogowych. Niezastosowanie się do nich grozi mandatem.

