Od 3 czerwca dzieci i młodzież na rowerze czy hulajnodze tylko w kasku ochronnym – zmiany w przepisach ruchu drogowego

Monika Półbratek
2026-06-02 19:54

To zmiana przepisów ruchu drogowego, która może ocalić niejedno życie: od 3 czerwca 2026 roku osoby, które mają poniżej 16 lat, podczas jazdy rowerem, hulajnogą czy innego rodzaju jednośladem, muszą mieć na sobie kask ochronny. Respektowanie nowych przepisów może zapobiec poważnym skutkom wielu wypadków drogowych. Niezastosowanie się do nich grozi mandatem.

– Przypominamy, że od 3 czerwca zmieniają się przepisy prawa o ruchu drogowym. Wszystkie dzieci i młodzież do 16. roku życia będą od tego dnia miały obowiązek poruszać się w kaskach rowerowych. Ten obowiązek będzie dotyczył zarówno osób poruszających się rowerami czy zwykłymi hulajnogami, jak też hulajnogami elektrycznymi i innymi pojazdami transportu osobistego. – mówi Daniel Pióro, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach.

Zbliża się okres wakacyjny, kiedy poruszanie się jednośladami jest wyjątkowo popularne, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. W tym czasie warto przypominać młodym ludziom o obowiązujących przepisach i zachęcać ich do zakładania kasków, które wzmocnią ich bezpieczeństwo.

– Zadbajmy o to, pilnujmy swoich dzieci, bo niestety wypadków z tego rodzaju pojazdami jest coraz więcej. I mówimy tu o wypadkach ciężkich, bo niestety one się kończą naprawdę w sposób bardzo poważny, przeważnie urazami głowy. – ostrzega Daniel Pióro.

Warto też pamiętać, że od 3 czerwca 2026 roku opiekun dziecka złapanego na jeździe bez kasku będzie musiał zapłacić mandat w wysokości 100 zł.

