Początek wakacji z maratonem filmów grozy w Heliosie już 26 czerwca

Ten przygotowany z myślą o Was zestaw filmów, to idealny sposób na odreagowanie całego roku szkolnego! Na początek pierwsza przerażająca premiera tego wieczoru, „RYTUAŁ LILY”! Po krótkiej przerwie, trzymający w obezwładniającym napięciu, przedpremierowy pokaz filmu „LALKA”. Dalej będzie jeszcze mocniej, bo kolejną premierą tej nocy będzie „KRWAWE POLOWANIE” i na koniec „POŚWIĘCENI”.

– Będzie to pełna grozy uczta filmowa i jesteśmy przekonani, że jeszcze długo po powrocie do domu nie będziecie mogli zasnąć. Czy jesteście na to gotowi? – mówi Monika Baszkiewicz, kierownik kina Helios Siedlce.

Start: 26.06.2026, godz. 23.00;

Meta: 27.06.2026 r. około godz. 5.50

Helios zagra kolejno:

RYTUAŁ LILY (PREMIERA!),

LALKA (PRZEDPREMIERA!),

KRWAWE POLOWANIE (PREMIERA!),

POŚWIĘCENI.

Więcej informacji w repertuarze kina: https://helios.pl/siedlce/kino-helios/wydarzenie/maraton-horrorow-26-06-2026-2634

Autor: Helios Siedlce/ Facebook