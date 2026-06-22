Początek wakacji z maratonem filmów grozy w Heliosie już 26 czerwca

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-22 11:07

Już 26 czerwca, zaraz po rozdaniu szkolnych świadectw, na dobry początek wakacji Nocne Maratony Filmowe zapraszają na Maraton Horrorów w Heliosie. A w jego ramach cztery mrożące krew w żyłach filmy!

Jasne wnętrze kina Helios w Siedlcach z kasami i strefą kawiarnianą Helios Cafe. Widoczne ceglane blaty i podwieszane lampy, przy stolikach siedzą ludzie. Na naszym portalu możesz przeczytać o Maratonie Horrorów odbywającym się w tym kinie.
Autor: Helios Siedlce/ Materiały prasowe

Ten przygotowany z myślą o Was zestaw filmów, to idealny sposób na odreagowanie całego roku szkolnego! Na początek pierwsza przerażająca premiera tego wieczoru, „RYTUAŁ LILY”! Po krótkiej przerwie, trzymający w obezwładniającym napięciu, przedpremierowy pokaz filmu „LALKA”. Dalej będzie jeszcze mocniej, bo kolejną premierą tej nocy będzie „KRWAWE POLOWANIE” i na koniec „POŚWIĘCENI”.

– Będzie to pełna grozy uczta filmowa i jesteśmy przekonani, że jeszcze długo po powrocie do domu nie będziecie mogli zasnąć. Czy jesteście na to gotowi? – mówi Monika Baszkiewicz, kierownik kina Helios Siedlce.

Start: 26.06.2026, godz. 23.00;

Meta: 27.06.2026 r. około godz. 5.50

Helios zagra kolejno:

  • RYTUAŁ LILY (PREMIERA!),
  • LALKA (PRZEDPREMIERA!),
  • KRWAWE POLOWANIE (PREMIERA!),
  • POŚWIĘCENI.

Więcej informacji w repertuarze kina: https://helios.pl/siedlce/kino-helios/wydarzenie/maraton-horrorow-26-06-2026-2634

Początek wakacji z maratonem filmów grozy w Heliosie już 26 czerwca
Autor: Helios Siedlce/ Facebook
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