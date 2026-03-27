Powiat węgrowski: Ewakuacja szkoły podstawowej w Zespole Oświatowym w Toporze

– 97 osób zostało ewakuowanych z budynku szkoły, w tym 78 dzieci. Pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego w tym momencie jest 13 osób, w tym 12 dzieci jeden dorosły, wszyscy są przytomni – powiedziała nam asp. Paulina Boruc z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie.
Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej i policja. Skierowano tam także Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego SGRChem-Eko „Siedlce 6” z KM PSP w Siedlcach oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Sokołowa Podlaskiego.