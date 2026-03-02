Siedlczanie uczcili Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i pobiegli „Tropem Wilczym”…

Mieszkańcy miasta, przedstawiciele władz samorządowych, żołnierze, delegacje różnych instytucji publicznych, organizacji społecznych oraz przedstawiciele siedleckich szkół zgromadzili się na oficjalnych miejskich uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rozpoczęła je Msza Święta w intencji Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, odprawiona w Kościele Garnizonowym w Siedlcach. Następnie uczestnicy obchodów wspólnie przemaszerowali na Skwer Wileński, gdzie odbyła się dalsza część ceremonii patriotycznej.

Po wspólnym i uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Prezydent Miasta Siedlce Tomasz Hapunowicz. W swoim przemówieniu podkreślił on znaczenie odwagi, determinacji i niezłomnej postawy Żołnierzy Wyklętych, którzy mimo represji i prześladowań pozostali wierni ideałom wolnej Polski.

Po salwie honorowej, delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze pod pomnikiem Żołnierzy V i VI Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, oddając w ten sposób symboliczny hołd wszystkim członkom niepodległościowego podziemia.

Bardzo istotną częścią uroczystości był również bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych". Wydarzenie, które zorganizowała Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach, na stałe wpisało się już w kalendarz miejskich obchodów święta Żołnierzy Niezłomnych.

Źródło: Siedlce Miasto Przyjazne, UMS