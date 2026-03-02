Siedlczanie uczcili Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i pobiegli „Tropem Wilczym”…

2026-03-02 22:03

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto poświęcone bohaterom powojennego podziemia niepodległościowego, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni i kontynuowali walkę o suwerenność Ojczyzny. Jego uroczyste obchody odbyły się na Skwerze Wileńskim w Siedlcach. W mieście odbył się także tradycyjny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, zorganizowany przez KSP.

Mieszkańcy miasta, przedstawiciele władz samorządowych, żołnierze, delegacje różnych instytucji publicznych, organizacji społecznych oraz przedstawiciele siedleckich szkół zgromadzili się na oficjalnych miejskich uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rozpoczęła je Msza Święta w intencji Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, odprawiona w Kościele Garnizonowym w Siedlcach. Następnie uczestnicy obchodów wspólnie przemaszerowali na Skwer Wileński, gdzie odbyła się dalsza część ceremonii patriotycznej.

Po wspólnym i uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Prezydent Miasta Siedlce Tomasz Hapunowicz. W swoim przemówieniu podkreślił on znaczenie odwagi, determinacji i niezłomnej postawy Żołnierzy Wyklętych, którzy mimo represji i prześladowań pozostali wierni ideałom wolnej Polski.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2026 w Siedlcach
Po salwie honorowej, delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze pod pomnikiem Żołnierzy V i VI Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, oddając w ten sposób symboliczny hołd wszystkim członkom niepodległościowego podziemia.

Bardzo istotną częścią uroczystości był również bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych". Wydarzenie, które zorganizowała Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach, na stałe wpisało się już w kalendarz miejskich obchodów święta Żołnierzy Niezłomnych.

