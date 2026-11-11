Wielka MotoParada Niepodległości w Siedlcach 2026. Zobacz zdjęcia i materiały wideo!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-11-11 20:10

Siedlczanie Święto Niepodległości po raz kolejny uczcili przy ryku silników aut, quadów i motocykli. W mieście odbyła się Wielka MotoParada Niepodległości organizowana przez Siedleckie Stowarzyszenie Miłośników Techniki Zabytkowej KORBA wraz z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami i klubami motoryzacyjnymi.

Siedleckie Stowarzyszenie Miłośników Techniki Zabytkowej KORBA wraz z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami i klubami motoryzacyjnymi - ATV Quady Siedlce, Moto Siedlce, FMB Siedlce oraz Naturalnie 4x4 - po raz kolejny zorganizowały Wielką MotoParadę Niepodległości.

Ulicami Siedlec przejechały samochody, motocykle, quady a nawet ciągniki przyozdobione w biało-czerwone barwy.

Na Placu Generała Sikorskiego organizatorzy przygotowali dodatkowe atrakcje. Były koncerty patriotyczne, poczęstunek, a także pokaz laserowy i widowiskowe fajerwerki.

Ważnym momentem spotkania było wspólne odśpiewanie hymnu Polski czyli Mazurka Dąbrowskiego.

Pierwsza MotoParada odbyła się w Siedlcach w 2018 roku na stulecie odzyskania niepodległości i od tego czasu odbywa się corocznie.

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ROLKI

11 listopada
motoparada
Siedlce
święto niepodległości