Wielka MotoParada Niepodległości w Siedlcach 2026. Zobacz zdjęcia i materiały wideo!

Siedleckie Stowarzyszenie Miłośników Techniki Zabytkowej KORBA wraz z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami i klubami motoryzacyjnymi - ATV Quady Siedlce, Moto Siedlce, FMB Siedlce oraz Naturalnie 4x4 - po raz kolejny zorganizowały Wielką MotoParadę Niepodległości.

Ulicami Siedlec przejechały samochody, motocykle, quady a nawet ciągniki przyozdobione w biało-czerwone barwy.

Na Placu Generała Sikorskiego organizatorzy przygotowali dodatkowe atrakcje. Były koncerty patriotyczne, poczęstunek, a także pokaz laserowy i widowiskowe fajerwerki.

Ważnym momentem spotkania było wspólne odśpiewanie hymnu Polski czyli Mazurka Dąbrowskiego.

Pierwsza MotoParada odbyła się w Siedlcach w 2018 roku na stulecie odzyskania niepodległości i od tego czasu odbywa się corocznie.