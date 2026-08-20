Wyszedł ze szpitala w Radzyniu Podlaskim i nie wrócił do domu. Siedlecka policja poszukuje zaginionego mężczyzny

Rysopis zaginionego Grzegorza Radziszewskiego:
- wiek z wyglądu: około 55 lat,
- wzrost: około 175 cm,
- sylwetka: otyła,
- włosy: krótkie, ciemne, siwiejące,
- brak zarostu.
– Apelujemy do wszystkich osób, które widziały zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu, o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Siedlcach pod numerem telefonu 47 707 23 60 lub numerem alarmowym 112. – mówi podkom. Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
Każda informacja może okazać się pomocna w odnalezieniu zaginionego.