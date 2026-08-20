Wyszedł ze szpitala w Radzyniu Podlaskim i nie wrócił do domu. Siedlecka policja poszukuje zaginionego mężczyzny

Komenda Miejska Policji w Siedlcach prowadzi poszukiwania zaginionego Grzegorza Radziszewskiego, mieszkańca Siedlec. Mężczyzna 12 sierpnia 2026 roku został wypisany ze szpitala w Radzyniu Podlaskim. Po opuszczeniu placówki nie powrócił do miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną ani znajomymi.