Wyszedł ze szpitala w Radzyniu Podlaskim i nie wrócił do domu. Siedlecka policja poszukuje zaginionego mężczyzny

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-08-20 8:32

Komenda Miejska Policji w Siedlcach prowadzi poszukiwania zaginionego Grzegorza Radziszewskiego, mieszkańca Siedlec. Mężczyzna 12 sierpnia 2026 roku został wypisany ze szpitala w Radzyniu Podlaskim. Po opuszczeniu placówki nie powrócił do miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną ani znajomymi.

Wyszedł ze szpitala w Radzyniu Podlaskim i nie wrócił do domu. Siedlecka policja poszukuje zaginionego mężczyzny
Autor: Policja Siedlce/ Facebook

Rysopis zaginionego Grzegorza Radziszewskiego:

  • wiek z wyglądu: około 55 lat,
  • wzrost: około 175 cm,
  • sylwetka: otyła,
  • włosy: krótkie, ciemne, siwiejące,
  • brak zarostu.

– Apelujemy do wszystkich osób, które widziały zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu, o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Siedlcach pod numerem telefonu 47 707 23 60 lub numerem alarmowym 112. – mówi podkom. Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Każda informacja może okazać się pomocna w odnalezieniu zaginionego.

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