Centrum Usług Wspólnych w Siedlcach ma nowego dyrektora!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-08-19 17:35

W środę 19 sierpnia 2026 roku Prezydent Miasta Siedlce Tomasz Hapunowicz powołał na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych panią Beatę Like, dotychczasowego pracownika siedleckiego Urzędu Miasta.

Centrum Usług Wspólnych w Siedlcach ma nowego dyrektora!
Autor: Siedlce Miasto Przyjazne/ Facebook

Pani Beata Like to doskonale znana i ceniona specjalistka z wieloletnim doświadczeniem w siedleckim samorządzie. Pełniła funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce. – informuje Piotr Woźniak, naczelnik gabinetu prezydenta Siedlec. Serdecznie gratulujemy awansu! Życzymy Pani Dyrektor niegasnącej energii, wielu sukcesów oraz satysfakcji z podejmowania nowych zawodowych wyzwań. – dodaje.

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Centrum Usług Wspólnych
Siedlce
nowy dyrektor