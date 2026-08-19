Centrum Usług Wspólnych w Siedlcach ma nowego dyrektora!

– Pani Beata Like to doskonale znana i ceniona specjalistka z wieloletnim doświadczeniem w siedleckim samorządzie. Pełniła funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce. – informuje Piotr Woźniak, naczelnik gabinetu prezydenta Siedlec. Serdecznie gratulujemy awansu! Życzymy Pani Dyrektor niegasnącej energii, wielu sukcesów oraz satysfakcji z podejmowania nowych zawodowych wyzwań. – dodaje.