– Pani Beata Like to doskonale znana i ceniona specjalistka z wieloletnim doświadczeniem w siedleckim samorządzie. Pełniła funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce. – informuje Piotr Woźniak, naczelnik gabinetu prezydenta Siedlec. Serdecznie gratulujemy awansu! Życzymy Pani Dyrektor niegasnącej energii, wielu sukcesów oraz satysfakcji z podejmowania nowych zawodowych wyzwań. – dodaje.
Centrum Usług Wspólnych w Siedlcach ma nowego dyrektora!
2026-08-19 17:35
W środę 19 sierpnia 2026 roku Prezydent Miasta Siedlce Tomasz Hapunowicz powołał na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych panią Beatę Like, dotychczasowego pracownika siedleckiego Urzędu Miasta.