Zawady: Jechał bez zapiętych pasów. Miał prawie promil alkoholu w organizmie!

- W Zawadach ( powiat sokołowski) dzielnicowy z Posterunku Policji w Repkach podczas patrolu zauważył pojazd marki Opel, którego kierowca nie miał zapiętych pasów. Mundurowy zatrzymał samochód do kontroli drogowej. Podczas rozmowy z kierującym dzielnicowy wyczuł od niego alkohol. Mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie alkomatem wykazało u niego prawie promil alkoholu w organizmie. Policjant zatrzymał kierującemu prawo jazdy, a samochód został przekazany osobie wskazanej przez mężczyznę – informuje mł. asp. Aneta Szurowska z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Teraz 70-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego odpowie przed sądem za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Policja przypomina: alkohol obniża koncentrację i zdolność oceny sytuacji, a wsiadanie za kierownicę po jego spożyciu stwarza zagrożenie dla kierowcy i innych uczestników ruchu. Pamiętajmy również o zapinaniu pasów bezpieczeństwa — to prosty nawyk, który może ograniczyć skutki wypadku.