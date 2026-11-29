– W kategorii szkół ponadpodstawowych (wśród 42 drużyn) bezkonkurencyjne okazało się II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, którego pierwszy skład (Gabriel Woźniak, Jan Łagodzin, Krzysztof Krasuski, Zuzanna Radzikowska) zdobył 21,5 pkt i wywalczył złoty medal, wyprzedzając m.in. faworyzowane XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. – informuje Tomasz Sikorski, prezes Klubu Szachowego „Skoczek” Siedlce.

Na podium stanęła również pierwsza drużyna I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach (Dawid Dobosiewicz, Aleksander Nakaziuk, Damian Stefaniuk, Karolina Mackiewicz), zdobywając 19 pkt i brązowy medal, natomiast debiutujący na tym szczeblu zespół ZSP nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach („Elektryk”) uplasował się na 27. miejscu.

– W rywalizacji szkół podstawowych (spośród 84 ekip) znakomite 4. miejsce wywalczyła pierwsza drużyna Szkoły Podstawowej w Nowych Iganiach (Kacper Pietrzak, Piotr Wojtasiński, Michał Pietrzak, Lilianna Zając) z dorobkiem 19 punktów. – mówi Tomasz Sikorski.

Ponadto reprezentanci siedleckich szkół zdobyli liczne medale indywidualne na swoich szachownicach: złoto wywalczył Piotr Wojtasiński (SP Nowe Iganie, 7/7 pkt), srebro zdobyli Dawid Dobosiewicz (I LO, 6/7 pkt) oraz Paweł Sobieski (II LO, 7/7 pkt), a brąz przypadł Krzysztofowi Krasuskiemu (II LO, 6,5/7 pkt).

Szczegółowe wyniki oraz fotorelacja dostępne są na stronie Klubu Szachowego „Skoczek” Siedlce (organizatora wspólnego wyjazdu dla szkół z regionu): https://skoczeksiedlce.pl/wyniki-druzynowe-mistrzostwa-mazowsza-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych/

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!