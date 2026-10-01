II Piknik Edukacyjno-Zdrowotny „Zdrowe Serce – Silne Serce” już 4 października w Siedlcach

– Cel wydarzenia to podnoszenie świadomości mieszkańców Siedlec i okolic w zakresie profilaktyki chorób serca. Stawiamy na edukację, aktywność fizyczną oraz bezpośredni kontakt ze specjalistami. Dołączcie do nas, zadbajcie o swoje serce i wspólnie budujmy silne Siedlce! Serdecznie zapraszamy! – zapowiada radna Małgorzata Mańkowska ze Stowarzyszenia My Siedlczanki.
Gdzie i kiedy?
- Data: 4 października 2026 r.
- Godziny: 10:00–15:00
- Miejsce: Plac im. gen. Wł. Sikorskiego w Siedlcach
W programie pikniku:
- Strefa ruchu i energii: zumba, nordic walking (mile widziany własny sprzęt!), trening cardio i inne formy aktywności.
- Konsultacje ze specjalistami oraz bezpłatne badania profilaktyczne (m.in. pomiary krwi).
- Panel „5 minut dla eksperta” – szybkie i rzetelne odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowia Twojego serca.
- Pokazy pierwszej pomocy, liczne atrakcje dla całych rodzin oraz niespodzianki.
Organizatorzy:
- Stowarzyszenie „#MySiedlczanki”
- Stowarzyszenie „Zgoda i Rozwój”
Partnerzy i współorganizatorzy:
- SPZOZ w Siedlcach,
- Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.,
- RM Meditrans SPRiS w Siedlcach,
- Uniwersytet w Siedlcach,
- PSSE Siedlce,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach,
- Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Oddział Regionalny w Siedlcach,
- Agencja Rozwoju Miasta Siedlce,
- Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego – Scena Teatralna Miasta Siedlce,
- Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.
Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce Tomasza Hapunowicza. Udział jest bezpłatny.