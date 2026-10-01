II Piknik Edukacyjno-Zdrowotny „Zdrowe Serce – Silne Serce” już 4 października w Siedlcach

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-01 9:14

Będzie aerobik kardiologiczny, zumba, nordic walking, a także bezpłatne badania profilaktyczne i konsultacje ze specjalistami. Radne ze Stowarzyszenia My Siedlczanki oraz Stowarzyszenie Zgoda i Rozwój zapraszają na II Piknik Edukacyjno-Zdrowotny „Zdrowe Serce – Silne Serce”. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 4 października, na Placu Generała Sikorskiego w centrum Siedlec. Potrwa w godz. 10.00-15.00. Udział jest bezpłatny.

– Cel wydarzenia to podnoszenie świadomości mieszkańców Siedlec i okolic w zakresie profilaktyki chorób serca. Stawiamy na edukację, aktywność fizyczną oraz bezpośredni kontakt ze specjalistami. Dołączcie do nas, zadbajcie o swoje serce i wspólnie budujmy silne Siedlce! Serdecznie zapraszamy! – zapowiada radna Małgorzata Mańkowska ze Stowarzyszenia My Siedlczanki.

POSŁUCHAJ zapowiedzi Pikniku edukacyjno-zdrowotnego Zdrowe Serce – Silne Serce. Mówi radna Małgorzata Mańkowska:
Mediateka.pl

Gdzie i kiedy?

  • Data: 4 października 2026 r. 
  • Godziny: 10:00–15:00
  • Miejsce: Plac im. gen. Wł. Sikorskiego w Siedlcach

W programie pikniku:

  • Strefa ruchu i energii: zumba, nordic walking (mile widziany własny sprzęt!), trening cardio i inne formy aktywności.
  • Konsultacje ze specjalistami oraz bezpłatne badania profilaktyczne (m.in. pomiary krwi).
  • Panel „5 minut dla eksperta” – szybkie i rzetelne odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowia Twojego serca.
  • Pokazy pierwszej pomocy, liczne atrakcje dla całych rodzin oraz niespodzianki.

Organizatorzy:

  • Stowarzyszenie „#MySiedlczanki”
  • Stowarzyszenie „Zgoda i Rozwój”

Partnerzy i współorganizatorzy:

  • SPZOZ w Siedlcach,
  • Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.,
  • RM Meditrans SPRiS w Siedlcach,
  • Uniwersytet w Siedlcach,
  • PSSE Siedlce,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach,
  • Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Oddział Regionalny w Siedlcach,
  • Agencja Rozwoju Miasta Siedlce,
  • Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego – Scena Teatralna Miasta Siedlce,
  • Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.

Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce Tomasza Hapunowicza. Udział jest bezpłatny.

II Piknik Edukacyjno-Zdrowotny „Zdrowe Serce – Silne Serce” już 4 października w Siedlcach
Autor: Stowarzyszenie My Siedlczanki/ Materiały prasowe

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