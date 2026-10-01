II Piknik Edukacyjno-Zdrowotny „Zdrowe Serce – Silne Serce” już 4 października w Siedlcach

Będzie aerobik kardiologiczny, zumba, nordic walking, a także bezpłatne badania profilaktyczne i konsultacje ze specjalistami. Radne ze Stowarzyszenia My Siedlczanki oraz Stowarzyszenie Zgoda i Rozwój zapraszają na II Piknik Edukacyjno-Zdrowotny „Zdrowe Serce – Silne Serce”. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 4 października, na Placu Generała Sikorskiego w centrum Siedlec. Potrwa w godz. 10.00-15.00. Udział jest bezpłatny.