– W dniach 4, 5 i 6 grudnia zamieniamy kinowe sale w miejsca pełne magii, śmiechu i wzruszeń. Przygotowaliśmy wyjątkowy repertuar, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – od bajkowych opowieści dla najmłodszych, przez pełne humoru przygody, aż po piękne historie o przyjaźni, odwadze i miłości. – zapowiada Aleksandra Gołoś, kierownik Kina Helios Siedlce.
Pięć filmów, mnóstwo emocji i niezapomniane przygody!
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Hokus: Królestwo magii – odkryj świat, w którym wszystko jest możliwe!
Billie, niepokorna nastolatka, odkrywa w sobie niezwykłe magiczne zdolności. Wraz z mamą wyrusza do tajemniczej krainy Hokus, gdzie czekają na nie niezwykłe przygody i rodzinne sekrety, które mogą odmienić świat czarów!
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Asteriks i Obeliks: Królestwo Nubii – galijska przygoda na całego!
Przez niefortunny wypadek Galowie zamieniają się w dzieci! Aby uratować swoją wioskę przed Rzymianami, Asteriks i Obeliks wyruszają do Nubii w poszukiwaniu składnika niezbędnego do przygotowania antidotum. Szykuje się mnóstwo humoru i szalonych przygód!
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Pikkuli i świąteczny renifer – uratujmy magię Bożego Narodzenia!
Kiedy Boże Narodzenie zostaje odwołane, dzielny ptaszek Pikkuli wraz z przyjaciółmi wyrusza na zimową wyprawę, by odnaleźć Świątecznego Renifera i przywrócić światu świąteczną radość!
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Chmurka i Burza – małe łapki, wielkie przygody!
Poznajcie dwie psie siostry, które choć różnią się wyglądem i charakterem, z równą radością odkrywają otaczający je świat! Czekają na nie codzienne przygody, nowe znajomości i mnóstwo zabawy.
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Mój pies Barry – historia przyjaźni, która poruszy każde serce!
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami wzruszająca opowieść o chłopcu Georgu i psie ratowniku. Ich niezwykła przyjaźń, która narodziła się w ośnieżonych Alpach, zostanie wystawiona na trudną próbę. Historia pełna emocji, odwagi i bezwarunkowej miłości!
Mikołajkowe kino to coś więcej niż filmy!
Bajkowe Mikołajki w Heliosie to nie tylko wyjątkowy repertuar, ale również mnóstwo dodatkowych atrakcji! Na uczestników wydarzenia czekają konkursy z nagrodami, świetna zabawa i niespodzianki, które sprawią, że ten dzień będzie jeszcze bardziej wyjątkowy.
A kto wie? Być może podczas wizyty w kinie spotkacie także wyjątkowego gościa – samego Świętego Mikołaja, który może pojawić się z koszem pełnym słodkości dla najmłodszych widzów!
Podaruj bliskim odrobinę magii!
Niech tegoroczne Mikołajki będą pełne śmiechu, wzruszeń i wspólnie przeżywanych emocji. Wybierzcie ulubiony film, zabierzcie rodzinę i przyjaciół, a resztą zajmie się magia wielkiego ekranu!
Bajkowe Mikołajki w kinie Helios Siedlce już 4, 5 i 6 grudnia!
Zarezerwujcie czas na wspólną filmową przygodę i świętujcie Mikołajki z Heliosem! Bo najpiękniejsze prezenty to te, które tworzą niezapomniane wspomnienia!