– W dniach 4, 5 i 6 grudnia zamieniamy kinowe sale w miejsca pełne magii, śmiechu i wzruszeń. Przygotowaliśmy wyjątkowy repertuar, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – od bajkowych opowieści dla najmłodszych, przez pełne humoru przygody, aż po piękne historie o przyjaźni, odwadze i miłości. – zapowiada Aleksandra Gołoś, kierownik Kina Helios Siedlce.

Autor: Helios Siedlce/ Facebook

Pięć filmów, mnóstwo emocji i niezapomniane przygody!

Hokus: Królestwo magii – odkryj świat, w którym wszystko jest możliwe!

Billie, niepokorna nastolatka, odkrywa w sobie niezwykłe magiczne zdolności. Wraz z mamą wyrusza do tajemniczej krainy Hokus, gdzie czekają na nie niezwykłe przygody i rodzinne sekrety, które mogą odmienić świat czarów!

Asteriks i Obeliks: Królestwo Nubii – galijska przygoda na całego!

Przez niefortunny wypadek Galowie zamieniają się w dzieci! Aby uratować swoją wioskę przed Rzymianami, Asteriks i Obeliks wyruszają do Nubii w poszukiwaniu składnika niezbędnego do przygotowania antidotum. Szykuje się mnóstwo humoru i szalonych przygód!

Pikkuli i świąteczny renifer – uratujmy magię Bożego Narodzenia!

Kiedy Boże Narodzenie zostaje odwołane, dzielny ptaszek Pikkuli wraz z przyjaciółmi wyrusza na zimową wyprawę, by odnaleźć Świątecznego Renifera i przywrócić światu świąteczną radość!

Chmurka i Burza – małe łapki, wielkie przygody!

Poznajcie dwie psie siostry, które choć różnią się wyglądem i charakterem, z równą radością odkrywają otaczający je świat! Czekają na nie codzienne przygody, nowe znajomości i mnóstwo zabawy.

Mój pies Barry – historia przyjaźni, która poruszy każde serce!

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami wzruszająca opowieść o chłopcu Georgu i psie ratowniku. Ich niezwykła przyjaźń, która narodziła się w ośnieżonych Alpach, zostanie wystawiona na trudną próbę. Historia pełna emocji, odwagi i bezwarunkowej miłości!

Mikołajkowe kino to coś więcej niż filmy!

Bajkowe Mikołajki w Heliosie to nie tylko wyjątkowy repertuar, ale również mnóstwo dodatkowych atrakcji! Na uczestników wydarzenia czekają konkursy z nagrodami, świetna zabawa i niespodzianki, które sprawią, że ten dzień będzie jeszcze bardziej wyjątkowy.

A kto wie? Być może podczas wizyty w kinie spotkacie także wyjątkowego gościa – samego Świętego Mikołaja, który może pojawić się z koszem pełnym słodkości dla najmłodszych widzów!

Podaruj bliskim odrobinę magii!

Niech tegoroczne Mikołajki będą pełne śmiechu, wzruszeń i wspólnie przeżywanych emocji. Wybierzcie ulubiony film, zabierzcie rodzinę i przyjaciół, a resztą zajmie się magia wielkiego ekranu!

Bajkowe Mikołajki w kinie Helios Siedlce już 4, 5 i 6 grudnia!

Zarezerwujcie czas na wspólną filmową przygodę i świętujcie Mikołajki z Heliosem! Bo najpiękniejsze prezenty to te, które tworzą niezapomniane wspomnienia!