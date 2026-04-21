Na trasie Łaskarzew – Sobolew pociąg InterCity potrącił pieszego. Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu kolejowym

Monika Półbratek
2026-04-21 6:50

Na linii kolejowej Warszawa – Dęblin późnym popołudniem 20 kwietnia doszło do wypadku. Pociąg InterCity relacji Bydgoszcz – Rzeszów na trasie Łaskarzew – Sobolew potrącił pieszego, który zachwiał się na peronie. Mężczyzna przeżył, ale został ranny. Śmigłowcem LPR przetransportowano go do szpitala. Wypadek w miejscowości Leokadia spowodował wieczorem duże utrudnienia w ruchu kolejowym.

W powiecie garwolińskim w Leokadii 41-latek został potrącony przez pociąg

i

Autor: OSP Wola Łaskarzewska/ Materiały prasowe

Mężczyzna lat 41, zamieszkały w województwie lubelskim, na peronie zachwiał się i został potrącony przez pociąg InterCity Bydgoszcz Główny – Rzeszów Główny. W wyniku zdarzenia pieszy doznał złamania śródstopia lewej nogi, otwartego złamania lewego kolana i urazu twarzoczaszki. Przytomny, bez zagrożenia życia, został przetransportowany LPR-em do szpitala w Warszawie (na Saszerów). Postępowanie w tej sprawie prowadzi PP Łaskarzew. – mówi mł. asp. Michał Paziewski z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Wypadek w Leokadii spowodował w godzinach wieczornych trwające kilka godzin utrudnienia w ruchu kolejowym.

„Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa – Dęblin (na odcinku Łaskarzew – Sobolew). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl – informują Koleje Mazowieckie.

