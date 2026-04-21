Na trasie Łaskarzew – Sobolew pociąg InterCity potrącił pieszego. Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu kolejowym

– Mężczyzna lat 41, zamieszkały w województwie lubelskim, na peronie zachwiał się i został potrącony przez pociąg InterCity Bydgoszcz Główny – Rzeszów Główny. W wyniku zdarzenia pieszy doznał złamania śródstopia lewej nogi, otwartego złamania lewego kolana i urazu twarzoczaszki. Przytomny, bez zagrożenia życia, został przetransportowany LPR-em do szpitala w Warszawie (na Saszerów). Postępowanie w tej sprawie prowadzi PP Łaskarzew. – mówi mł. asp. Michał Paziewski z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.